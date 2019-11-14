敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



1989年創立的誠品敦南店，帶給讀者30年的閱讀時光，亦是全球首家24小時書店，是台灣的文化地標與城市之光，也是許多觀光客來台指定造訪地點。由於租約到期的原因，誠品今日宣布敦南店閉幕倒數200天，將於2020年5月31日謝幕，敦南誠品24小時書店的閱讀風景與無數人的青春記憶，將正式走入歷史一頁。

至於外界最關注誠品的24小時書店將由哪家店繼承，誠品資深協理張曉玲表示，新的24小時書店至目前誠品都還在思考，交通、環境、書店規模與讀者的需求都是考量重點，另一家24小時書店到底會開在哪，到明年4月才可公佈。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

誠品敦南店閉幕倒數200天，將於2020年5月31日謝幕。記者江佩君／攝影 分享 facebook

敦南誠品24小時書店的閱讀環境，可說是許多人深夜的精神皈依，也是「台北夜未眠」的實際象徵。誠品書店指出，晚間六點至十點是敦南誠品來客最高峰，十點至凌晨二點為次高峰。晚間至深夜來客，約佔全日來客的四分之一至五分之一左右。是許多各行各業人士下班後，甚至名人都愛出沒的地方。

敦南誠品首創全球首家24小時書店，是台灣的文化地標，是許多觀光客來台指定造訪的地標。記者江佩君／攝影 分享 facebook

敦南誠品倒數200天，為了讓愛好者回味最後敦南時光，推出一系列典藏敦南活動，像是將在11月30日起每周五、六、日、一，重現2006年誠品在戶外廣場舉辦的「一卡皮箱」創意市集。另有「老物市集」與「清風似友-2019台北古書拍賣會」，600件珍藏包括日本文學巨擘川端康成親自裝幀設計打造、1973年出版全球限量350部的「古都」等。