台中米其林確定！ 美食家：JL Studio、鹽之華呼聲高

2019-11-14 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



看好台灣餐飲發展潛力，米其林集團在《台北米其林指南》來台滿2周年之際，於今(14)日宣布推出結合雙城魅力的《台北．台中米其林指南》，將首次跨足美食之都「台中」，預計將再掀起另一波追星風潮。

此消息一出，美食家紛紛直指這幾家台中餐廳有望摘星，包括已經有亞洲50佳光環的「JL Studio」、在地的老牌「鹽之華」、「JPing」、英雄餐廳雙主廚獨立開設的「元Yuan」、「滿堂 le Plein」，摘星都不是問題。

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美食家謝忠道提到，台中被列入米其林不意外，但比較擔心是台中的中餐廳較弱、台菜也不強，所以不確定米其林明年將帶來什麼樣的驚喜。除了大家推薦的名單之外，謝忠道也看好台中的「鳥苑地燒雞」。不過，他更期待像是樂沐餐廳主廚陳嵐舒跨界賣起牛肉麵品牌「GUBAMI」，這種高單價、座位又少的餐廳，米其林將如何看待，令人好奇。

美食家許心怡認為，作為全台最多創意連鎖店發源地的台中，將會以強大的「必比登」名單見長，從泡沬紅茶到和牛燒肉，超強的CP值和瘋狂的創意，台中，絕對讓人驚艷。美食家何宣瑩(Cathy Ho)、高琹雯(Liz)則不約而同認為，可以肯定台北以外的餐廳是好事，把台中的好餐廳融合為一本，將豐富台灣米其林的整體內容，