氣溫直落！頂級羽絨被搶市 要價近百萬雁鴨被貴在哪？

2019-11-14 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



冬天是最讓人想要好好享受「一覺好眠」的季節，更應該選擇舒適的寢具，讓我們在冷冷的冬天中，享受溫馨。而各種羽絨被，是不少人的首選，但哪種羽絨被，才是最能保暖的呢？今年許多業者新推出更頂級的羽絨被，使用雁鴨、鵝絨、吊吊絨等，到底有什麼不同呢？

棉被一直是影響睡眠品質的重要環節，該如何選擇適合自己的棉被，才能達到一覺好眠的睡眠品質呢？日比家族中旗下的Somma，推出來自德國原裝進口的冰島雁鴨被，為冬日加溫。而雁鴨被動輒要價近百萬元，到底貴在哪？

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冰島雁鴨為保育類動物，在採收過程中，須等到候鳥離巢後以人工採收方式，冰島雁鴨長年生長在－3℃～13℃的氣候下，一件頂級的冰島雁鴨被，需要收集將近60個鴨巢的羽絨才能製成，並用德國K&S公司的高紗織數蠶絲表布，觸感光滑柔順、更能有效防止羽絨穿刺。

德國原裝進口，一直給我們著舒適及安心的感覺，另一寢具品牌TRUSSARDI，將曼妙姿態的蘭千湖之地的大白鵝絨，寒冬送暖，結合德國的100%蠶絲表布，不只保暖，更提升了舒適度，對抗手腳冰冷的寒冬。「絲繽波蘭大白鵝絨冬被」將蓬鬆度與保暖度合一，絨朵重量大約只有600g，輕盈舒適提升了，當然一覺到天亮。

位於西伯利亞的「鵝」，在抵禦寒冷氣候上，也有相當的程度，Somma「西伯利亞鵝絨冬被」，也能抵禦寒冬。表布採用天絲包裹860g的鵝絨朵，帶著不悶熱的溫暖入眠，是最讓人渴望的舒適感。

鵝絨在棉被的選擇上還不只有這些，Somma特別推出馬蘇里白鵝絨四季被，是位於波蘭Masuria地區的馬蘇里大白鵝，白鵝有著乾淨自然的環境，更能孕育出比普通鵝絨更飽滿蓬鬆的絨朵，四季被能使用在任何季節，皆有適合自己所屬的溫暖。