寶石胸針成男星造型必備！林柏宏、炎亞綸示範帥氣穿搭

2019-11-14 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



雖說鑽石是女孩的最好朋友，不過使用閃亮寶石當作時髦配件，可不只是女性獨有，近期男星炎亞綸、林柏宏在出席活動時，都不約而同的使用了鑽石胸針來點亮造型，增添個人魅力，也替男性消費者示範了寶石飾品的多用途。

男星炎亞綸近期參與中國綜藝節目，重新飾演夯劇「琅琊榜」中的靖王一角，俊美古裝扮相獲得網友一致好評之外，到位的演技甚至獲得國際名導陳凱歌的讚賞，讓炎亞綸在中國的人氣直升。不只古裝扮相迷人，本來就很愛美的炎亞綸更是時刻都很在意自己現身鏡頭前的造型，近日他就曝光一組條紋黑西裝搭配白襯衫Look，還巧妙的在領片上點綴了Bo Bo貓熊墜飾，讓整體造型更完整。但若是細看炎亞綸的配件，則會發現他結合了原本當作女性項鍊的貓熊墜飾和白金鑲鑽胸針釦，變成胸針來搭配服裝，十分具有巧思。

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