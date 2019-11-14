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寶石胸針成男星造型必備！林柏宏、炎亞綸示範帥氣穿搭

2019-11-14 15:09聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

雖說鑽石是女孩的最好朋友，不過使用閃亮寶石當作時髦配件，可不只是女性獨有，近期男星炎亞綸、林柏宏在出席活動時，都不約而同的使用了鑽石胸針來點亮造型，增添個人魅力，也替男性消費者示範了寶石飾品的多用途。

男星炎亞綸近期參與中國綜藝節目，重新飾演夯劇「琅琊榜」中的靖王一角，俊美古裝扮相獲得網友一致好評之外，到位的演技甚至獲得國際名導陳凱歌的讚賞，讓炎亞綸在中國的人氣直升。不只古裝扮相迷人，本來就很愛美的炎亞綸更是時刻都很在意自己現身鏡頭前的造型，近日他就曝光一組條紋黑西裝搭配白襯衫Look，還巧妙的在領片上點綴了Bo Bo貓熊墜飾，讓整體造型更完整。但若是細看炎亞綸的配件，則會發現他結合了原本當作女性項鍊的貓熊墜飾和白金鑲鑽胸針釦，變成胸針來搭配服裝，十分具有巧思。

無獨有偶，林柏宏在隨著電影「冰峰暴」於東京影展舉辦試映會時，也難得換上略顯成熟的格紋正裝，為了平衡不同風格，他選擇了伯爵表的Rose系列胸針當作配飾，展現優雅紳士風範。玫瑰花型的胸針以18K白金鑲嵌鑽石而成，本是專屬女性使用的配件，卻意外的與格紋西裝合拍，因此出現在林柏宏身上卻一點都不突兀，甚至是替造型加分了。

伯爵表Possession系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，約19萬5,000元。圖／P...
伯爵表Possession系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，約19萬5,000元。圖／Piaget提供
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Qeelin Bo Bo吊墜，18K白金鑲嵌白鑽、黑鑽石與紅寶石，約37萬200...
Qeelin Bo Bo吊墜，18K白金鑲嵌白鑽、黑鑽石與紅寶石，約37萬200元。圖／Qeelin提供
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Qeelin 18K白金鑲鑽胸針釦，約38,400元。 圖／Qeelin提供
Qeelin 18K白金鑲鑽胸針釦，約38,400元。 圖／Qeelin提供
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林柏宏現身東京影展，格紋西裝造型搭配伯爵表Rose系列胸針，約47萬8,000元...
林柏宏現身東京影展，格紋西裝造型搭配伯爵表Rose系列胸針，約47萬8,000元。圖／Piaget提供
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伯爵表Rose系列胸針，18K白金鑲鑽，，約47萬8,000元。圖／Piaget...
伯爵表Rose系列胸針，18K白金鑲鑽，，約47萬8,000元。圖／Piaget提供
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炎亞綸以黑色條紋西裝搭配Qeelin Bo Bo吊墜，約37萬200元。圖／Qe...
炎亞綸以黑色條紋西裝搭配Qeelin Bo Bo吊墜，約37萬200元。圖／Qeelin提供
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炎亞綸以黑色條紋西裝搭配Qeelin Bo Bo吊墜，約37萬200元。圖／Qe...
炎亞綸以黑色條紋西裝搭配Qeelin Bo Bo吊墜，約37萬200元。圖／Qeelin提供
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