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雪寶你怎麼了？HOLA 《冰雪奇緣2》聯名居家系列逗趣萌

2019-11-14 13:19聯合報 記者陳立儀／即時報導

讓大人小孩都萬分期待的迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》上映時間進入倒數，HOLA特力和樂與迪士尼合作推出的《冰雪奇緣2》聯名家居好品也將於11月21日起限量開賣，主打床被組、保暖墊、收納毯等冬日居家用品，當然也少不了必收的雪寶娃娃。先前HOLA特力和樂在小熊維尼聯名系列推出的漢堡和室椅這次也再度登場，只是造型讓人忍不住笑噴想問「雪寶你怎麼變胖了」？

根據美國NRF調查，2014年《冰雪奇緣》上映後帶動相關商品熱潮，一度成為小女生最想要的禮物，超越長年不敗的芭比，更成為女孩們心目中的公主造型首選。HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》聯名系列包括天絲防螨抗菌床被組、純棉防螨抗菌床被組、防靜電發熱保暖墊、也可當靠枕的法蘭絨收納毯、半腰窗簾與窗紗、玩偶、漢堡和室椅、附湯匙的杯盤組等，並特別為小女孩們開發了成長壁貼，塑造有如身歷其境的室內氛圍，讓冰雪迷天天與Elsa、Anna與雪寶一同沉浸在精彩故事中。

特別的是，HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》聯名系列中的雪寶造型玩偶，鼻子、雙手都具有磁性，可以自由組裝不同位置，就像真的堆雪人一樣；漢堡和室椅把原本偏瘦長的雪寶變成圓滾滾的正宗雪人身材，椅背可凹折，闔上時可以看到雪寶的大頭笑臉、打開後椅背上也有雪寶圖案在跟你招手。

另外，飄滿雪花的HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》的半腰窗紗也很值得入手，除了掛在窗簾裡層打造層次感之外，也可掛在窗簾外層，半透明的視覺感讓Elsa、雪寶彷彿走在雪地裡；法蘭絨收納毯的收納套適用於一般抱枕枕心，可以一物兩用。

HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》雪寶造型玩偶的鼻子、雙手有磁性，都可自由拆裝。記者...
HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》雪寶造型玩偶的鼻子、雙手有磁性，都可自由拆裝。記者陳立儀／攝影
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HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》漢堡和室椅－雪寶，原價2,490元、特價1,790元。圖／HOLA提供
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HOLA特力和樂《冰雪奇緣2》漢堡和室椅－雪寶，原價2,490元、特價1,790元。記者陳立儀／攝影
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HOLA漢堡保暖

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