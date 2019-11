CELINE迷快看新包款 Hedi Slimane掌鏡早春度假風

2019-11-14 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



CELINE釋出2020早春系列的全新女裝形象廣告,運用拍立得影像的風格表現七○年代的聖特羅佩(St. Tropez)度假情調,藉此呼應女裝設計的閒逸丰采。

這波在官網和IG發布的照片,由藝術總監Hedi Slimane親自掌鏡拍攝,以南法度假勝地聖特羅佩的大自然為佈景,在光影變化中表現七○年代愜意迷人的度假風光,將當時豪華遊艇、派對、香檳等洋溢享樂主義的自由風氣,定格為一幅幅早春的造型,也成為設計靈感來源。因此2020早春的CELINE女子形象,取擷自1970年代波希米亞女郎的率性,強化CELINE的實穿輪廓,包括蝴蝶結領式襯衫、褲裙、高腰丹寧喇吧褲、印花連身裙,以及復古玫瑰緹花訂製外套,都呈現了法國新浪潮電影運動還有輕快的yé-yé(美語yeah!yeah!)音樂氛圍。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

yé-yé是指當年法國流行音樂受到美國搖滾樂影響,引領青年文化的革命浪潮,延伸出叛逆的樂風與生活態度,而這樣寫意的情調也透過Triomphe Basket草編包、Maillon Triomphe蔚藍海岸風格條文鍊帶包、Crécy馬銜釦水桶包以及Cabas帆布包呈現,白色帆布鞋和木屐拖鞋更是自在隨性的配件。