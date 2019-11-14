CELINE迷快看新包款 Hedi Slimane掌鏡早春度假風
2019-11-14 12:47
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
CELINE釋出2020早春系列的全新女裝形象廣告，運用拍立得影像的風格表現七○年代的聖特羅佩（St. Tropez）度假情調，藉此呼應女裝設計的閒逸丰采。
這波在官網和IG發布的照片，由藝術總監Hedi Slimane親自掌鏡拍攝，以南法度假勝地聖特羅佩的大自然為佈景，在光影變化中表現七○年代愜意迷人的度假風光，將當時豪華遊艇、派對、香檳等洋溢享樂主義的自由風氣，定格為一幅幅早春的造型，也成為設計靈感來源。因此2020早春的CELINE女子形象，取擷自1970年代波希米亞女郎的率性，強化CELINE的實穿輪廓，包括蝴蝶結領式襯衫、褲裙、高腰丹寧喇吧褲、印花連身裙，以及復古玫瑰緹花訂製外套，都呈現了法國新浪潮電影運動還有輕快的yé-yé（美語yeah！yeah！）音樂氛圍。
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yé-yé是指當年法國流行音樂受到美國搖滾樂影響，引領青年文化的革命浪潮，延伸出叛逆的樂風與生活態度，而這樣寫意的情調也透過Triomphe Basket草編包、Maillon Triomphe蔚藍海岸風格條文鍊帶包、Crécy馬銜釦水桶包以及Cabas帆布包呈現，白色帆布鞋和木屐拖鞋更是自在隨性的配件。
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