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周興哲、謝佳見新歡 「針織風」休閒鞋帥度大提升

2019-11-14 12:45聯合報 記者吳曉涵／即時報導

柔軟材質打造的「襪鞋」近年來大行其道，除了增添穿著的舒適度，也以創新科技為鞋款塑造出更有型、更前衛的外觀。HOGAN、CAMPER在今年秋冬都呼應此潮流，以更貼近肌膚的材質打造全新休閒運動鞋。

HOGAN旗下Active One鞋款今年使用了全新針織科技布料作為鞋身主體，灰、白、銀色毛線交錯呈現出延續北歐「hygge」(安逸、舒適）風格的設計主題，偶像劇男星謝佳見與品牌大使吳磊都穿上這款鞋搭配微正式或率性造型，整體更顯年輕俐落。而另一款高筒Active One則使用輕量尼龍科技布料和磨面牛皮，搭配鏡面細節，讓周興哲穿出帶點摩登未來感的帥氣look。

CAMPER自2006年推出的CAMPER Together合作計畫，今年秋冬找來德國設計師Bernhard Willhelm攜手慶祝「HIMALAYAN」系列十周年，特別從「足球襪」中找靈感，打造CAMPER Together「HIMALAYAN」聯名10周年運動鞋男女款。此鞋款以黑、白兩色為主體，利用管狀繩帶搭配大針織彈性紗線呈現幾何圖案，輕盈舒適，外觀也保留「HIMALAYAN」系列標誌性的鋸齒形外底，非常搶眼。

Camper Together 「HIMALAYAN」聯名10周年運動鞋，14,...
Camper Together 「HIMALAYAN」聯名10周年運動鞋，14,380元(女款)。圖／CAMPER提供
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HOGAN Active One針織科技布料男士休閒鞋，27,300元。圖／迪生...
HOGAN Active One針織科技布料男士休閒鞋，27,300元。圖／迪生提供
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謝佳見穿HOGAN Active One針織男士休閒鞋。圖／迪生提供
謝佳見穿HOGAN Active One針織男士休閒鞋。圖／迪生提供
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HOGAN Active One皮革亮鏡面男士休閒鞋，32,300元。圖／迪生提...
HOGAN Active One皮革亮鏡面男士休閒鞋，32,300元。圖／迪生提供
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CAMPER Together 「HIMALAYAN」聯名10周年運動鞋，14,...
CAMPER Together 「HIMALAYAN」聯名10周年運動鞋，14,380元(女款)。圖／CAMPER提供
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品牌大使吳磊穿HOGAN Active One針織男士休閒鞋。圖／迪生提供
品牌大使吳磊穿HOGAN Active One針織男士休閒鞋。圖／迪生提供
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周興哲穿HOGAN Active One高筒金屬休閒鞋。圖／迪生提供
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