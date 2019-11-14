周興哲、謝佳見新歡 「針織風」休閒鞋帥度大提升

2019-11-14 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



柔軟材質打造的「襪鞋」近年來大行其道，除了增添穿著的舒適度，也以創新科技為鞋款塑造出更有型、更前衛的外觀。HOGAN、CAMPER在今年秋冬都呼應此潮流，以更貼近肌膚的材質打造全新休閒運動鞋。

HOGAN旗下Active One鞋款今年使用了全新針織科技布料作為鞋身主體，灰、白、銀色毛線交錯呈現出延續北歐「hygge」(安逸、舒適）風格的設計主題，偶像劇男星謝佳見與品牌大使吳磊都穿上這款鞋搭配微正式或率性造型，整體更顯年輕俐落。而另一款高筒Active One則使用輕量尼龍科技布料和磨面牛皮，搭配鏡面細節，讓周興哲穿出帶點摩登未來感的帥氣look。

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