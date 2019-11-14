各種超萌雪寶 冰雪奇緣快閃店300款爆萌周邊準備掏錢啦
2019-11-14 12:42
聯合報 記者江佩君
／即時報導
電影「冰雪奇緣2」即將上映，在此之前，迪士尼「冰雪奇緣期間限定店」即日起至2020元旦在台北京站、台中大遠百、高雄大遠百北中南三地的威秀影城三地同步開幕，推出多達300樣周邊商品，以及許多首賣新品，還有主題拍照區，冰雪迷不要錯過。
期間限定店最吸眼球的，莫過於人氣可能比女主角艾莎、安娜還高的雪寶，推出多款超萌雪寶娃娃以及「冰雪奇緣2」新角色，雪寶與火靈布魯尼娃娃。另外，Ｑ版趴著睡覺的安娜娃娃，也是萌到不行。
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女孩子最愛各式收納袋類，這次期間限定店包類款式眾多，無論托特包、化妝包、保冷袋、飲料提袋，以及各式卡夾，都有許多款式設計選擇。
另外，也推出許多實用的3C話題新品，像是艾莎與雪寶躍上自動感應泡泡洗手機，伸手即自動感應給皂。還有冰雪奇緣系列行動電源，是手機一族的最愛。電紙繪板也是話題商品，8.5吋的輕薄設計，可以發揮創意無限塗鴉與寫字。還有隨身型空氣清淨機，把艾莎、安娜隨身帶著走。
「冰雪奇緣2」上映第一周（11/21～11/27）憑全台威秀影城電影「冰雪奇緣2」票根，可於期間限定店享冰雪奇緣系列手拿包三件組、小雪寶吊飾娃娃、冰雪奇緣珪藻土杯墊等加價購優惠。
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