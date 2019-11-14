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拯救冬季乾燥肌！Jurlique接骨木活膚露耶誕限定版來了

2019-11-14 12:24聯合報 記者劉小川／台北即時報導

耶誕是最能夠感受溫馨氣氛的節慶，保養品牌Jurlique茱蒂寇打造出專屬於自己的香氛耶誕，更為自己打上耶誕美肌。

Jurlique推出耶誕限定版「小蒼蘭接骨木活膚露」，以南澳農莊當年度手工摘植的接骨木強效賦活能量，凝聚6種高效活機修護因子，一拍透出好氣色，也是旗下最熱賣的商品之一。

小蒼蘭接骨木活膚露內含有接骨木根菁萃，為肌膚注入新的抗氧化能量，玫瑰菁萃能立即舒緩、保濕冬日裡的乾燥肌，洋甘菊菁萃、紫羅蘭菁萃，也能讓肌膚提亮，注入好氣色，再添加三色堇菁萃能形成保濕屏障，讓冬日裡的臉部肌膚，能如同燈泡肌般的閃閃發亮。

Jurlique小蒼蘭接骨木活膚露還活機蘆薈，讓弱敏性肌膚也能使用。Jurlique茱蒂寇還為心愛的人獻上最純淨暖心極致寵愛，推出耶誕限量禮盒。快趁著耶誕節，來個暖心的表白，準備貼心、溫馨的禮物。

耶誕肌膚保養，Jurlique小蒼蘭接骨木活膚露，為您揭開歡慶季節。圖／Jurl...
耶誕肌膚保養，Jurlique小蒼蘭接骨木活膚露，為您揭開歡慶季節。圖／Jurlique提供
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Jurlique耶誕限定／玫瑰呵護身體禮盒，玫瑰活膚露 100ml ＋恬蜜玫瑰沐...
Jurlique耶誕限定／玫瑰呵護身體禮盒，玫瑰活膚露 100ml ＋恬蜜玫瑰沐浴露 300ml＋恬蜜玫瑰身體乳300ml／3,450元。圖／Jurlique提供
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Jurlique耶誕限定／柔嫩玫瑰禮盒，玫瑰護手霜 125ml ＋玫瑰小愛心15ml／1,950元。圖／Jurlique提供
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南澳品牌耶誕節

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