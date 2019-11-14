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飛時縮短近一半 大溪地航空復活節島包機開賣

2019-11-14 11:57聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

大溪地航空今天宣布推出特別包機飛往智利復活節島，原從台灣出發需飛行將近35小時的航班，現在縮短至只要19小時且九萬有找。

大溪地航空說，這班包機使用全新波音 787 執機，全球開賣後商務艙、豪華經濟艙熱烈搶購，目前只剩下商務艙 七（原30）、豪經艙16（原32） 個座位，經濟艙持續熱賣中。

大溪地航空說，單買復活節島機票，北、高出發，飛往東京與大溪地轉機，經濟艙來回含稅約8萬8500（原價約11萬）、豪經艙 12萬4000、商務艙約22萬2000。現在選擇搭配大溪地加復活節島渡假旅遊，一次體驗世界最浪漫與神秘的海島旅行。機票不開放網路販售，購買行程請洽大溪地航空台灣總代理飛達旅運或電話諮詢。

大溪地航空說，復活節島十天行程有世界頂級的限量渡假路線，包含大溪地島、波拉波拉島Bora Bora、茉莉亞島Moorea和復活節島 Easter Island。

大溪地航空說，明年3月14日白色情人節出發，含三座島嶼的一日遊（四輪傳動野外探險、環島、觀鯊、戲魟、浮潛）、頂級飯店（含水上屋）、機票、全程接駁、餐食、保險、網卡。兩人同行每人26萬6900 起，行程皆可客製化調整。

復活節島以佈滿巨大的史前石像 Moai 而聞名於世，全島已知有超過六百尊摩艾石像，還有神話般的鳥人祭，深深吸引各地著名的探險家前來一探究竟。

大溪地航空推出特別包機飛往復活節島。圖／大溪地航空提供
大溪地航空推出特別包機飛往復活節島。圖／大溪地航空提供
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