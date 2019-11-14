7-ELEVEN最強「史努比70周年」集點！積木公仔、咕咕鐘、史努比夜燈鐵粉必收

2019-11-14 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



風靡全球超過半世紀的卡通狗狗「SNOOPY史努比」要70歲了！11月20日至12月29日7－ELEVEN推出年末最後一波集點活動，以「史努比70周年快樂積因」為主題，囊括積木、文具、居家、寵物等4大系列共11款史努比周邊商品，消費滿50元可獲得1點、集滿6點加69元起可限量兌換一款，其中鐵粉必收的包括網羅史努比歷年經典場景的積木公仔、超可愛的咕咕鐘、軟Q史努比造型的限量LED觸控QQ夜燈等。此外，7－ELEVEN這次也在OPEN POINT App推出會員專屬點數兌換史努比限定商品。

7－ELEVEN「史努比70周年快樂積因」集點推出8款史努比「限量經典場景積木公仔」，也可自由玩變換組裝樂趣，包括1950年花生漫畫出刊、1960年代表太空任務、1970年胡士托正式命名、1980年首次電視節目、1990年登上羅浮宮、2000年首枚郵票上市、2010名留星光大道、2020年70周年紀念等，尤其是1950年史努比與查理布朗一同現身，更是粉絲鎖定的焦點，集滿6點＋99元或90點免費送1款，共8款、首批限量共45萬個。

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「限量積木造型鑰匙圈」有史努比學校巴士、史努比戰機兩款，可作為隨身吊飾，也可與積木公仔組合，集滿6點＋149元或135點免費送1款，共2款、限量共6萬個隨機出貨； 「限量積木造型多功能筆」筆蓋印上有史努比經典圖樣，有6款隨機出貨，包含筆型剪刀、筆型手電筒、螢光筆、原子筆等，筆蓋上方也可加裝史努比積木公仔，集滿6點＋69元或65點免費送1款、限量共20萬個。

11月20日下午3點起開放限量預購的史努比系列周邊商品中，「限量星光大道收藏組」是專為收藏限量經典場景積木公仔所設計，一字排開大陣仗氣勢十足，上方還有以積木拼成「SNOOPY STAR」字樣，集滿6點＋399元可加價購1款，限量共1.5萬個；首度與義大利百年筆記本品牌MOLESKINE合作推出2款限量訂製「史努比70周年紀念版筆記本」，高質感硬殼油性封面設計，內附6張CITY CAFE PREMIUM精品咖啡好友體驗券，可享精品咖啡買1送1優惠，每款6點＋399元就可入手，限量共1.5萬本。

另外還有多款限量預購的史努比居家系列商品，皆可搭配經典場景積木公仔或變換積木組合，包括「限量LED變色留言板」有5種燈光顏色、可變色及長亮2種發光模式，附專用筆可重複書寫，集滿6點＋399元加價購、限量共1.5萬個；「限量積木造型狗屋電子鐘」以史努比經典紅色狗屋為造型，具備鬧鐘、溫度及日期顯示功能，兩側屋頂還可開啟收納小物，屋頂可加裝史努比積木公仔，集滿6點＋499元加價購、限量共2萬個； 療癒感十足的「限量LED觸控QQ夜燈」為手感柔軟的軟矽膠材質，讓史努比更加軟Q俏皮，有6段式亮度調整，集滿6點＋499元加價購、限量共1.5萬個；「限量狗屋造型報時咕咕鐘」史努比會在整點跳出音樂報時，夜間靜音不干擾，附贈超萌貼紙，集滿6點＋699元加價購、限量共2萬個。

看準寵物商機，7－ELEVEN也推出2款寵物用品，其中「限量可延展寵物坐墊」前側可延展攤平，內墊絨毛觸感柔軟保暖，適合冬日使用，底部還有止滑顆粒設計，集滿6點＋599元加價購、限量共2萬個；「限量手電筒寵物牽繩」適用約20公斤以下的中小型寵物，具有可一鍵鎖定的伸縮式牽繩長約5米，並配有可拆式手電筒設計方便夜間散步，集滿6點＋299元加價購、限量共2萬個。