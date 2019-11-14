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最超值手表沒有之一！SWATCH 51號星球系列再升級 搭載頂級高抗磁機芯

2019-11-14 09:43聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

SWATCH推出品牌第一款搭載NIVACHRON™游絲機芯的51號星球機械表。圖...
SWATCH推出品牌第一款搭載NIVACHRON™游絲機芯的51號星球機械表。圖／SWATCH提供
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從推出以來，一直都受到消費者熱愛的sistem 51（51號星球）系列，是國民品牌SWATCH旗下最著名的機械表之一，今年更是再度升級，採用了集團與高級表品牌通力合作出的全新抗磁游絲來製作機芯，優異性能搭配親民價格，絕對是今年表壇最值得入手的腕表

一直以來51號星球腕表就不斷的演進，從塑料表殼開始，改成使用金屬材質增加質感，不變的是SWATCH維持了極少的零件結構，讓這款機械表也能擁有90小時動能儲存，堪稱製表的革命。但今年品牌更進一步的升級了機芯配置，運用二月才推出的全新NIVACHRON™游絲，讓這系列腕表還具備了高抗磁的性能，讓不少玩家都眼睛為之一亮。簡單來說，游絲是機芯的心臟，一旦受到了手機、電腦所產生的磁力影響，就有可能讓手表走時失準，所以怎麼抵抗磁性與耐衝擊就成為了各個鐘表品牌不斷尋找的解方。

SWATCH 51號星球金屬元素系列大思想家腕表，7,900元。圖／SWATCH...
SWATCH 51號星球金屬元素系列大思想家腕表，7,900元。圖／SWATCH提供
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而NIVACHRON™游絲就是SWATCH集團與其他品牌傾力研發出來的新產品，解決了上述的難度，更在今年二月時推出史上第一只採用這款游絲的Flymagic腕表。然而，Flymagic表則是與51號星球系出同門，使用相同的機芯模組，不同的只是游絲部分，但售價達47,000元。可是全新的51號星球系列腕表，則搭載了與Flymagic相同的配置，卻不到萬元即可擁有鐘表產業的最新科技，因此被認為是最值得入手的表款，一點也不誇張。

SWATCH 51號星球金屬元素系列優游天際腕表，7,900元。圖／SWATCH...
SWATCH 51號星球金屬元素系列優游天際腕表，7,900元。圖／SWATCH提供
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SWATCH 51號星球金屬元素系列黑暗騎士腕表，6,950元。圖／SWATCH...
SWATCH 51號星球金屬元素系列黑暗騎士腕表，6,950元。圖／SWATCH提供
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