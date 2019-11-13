預購81折！復興空廚「年菜雙組合」還能抽Apple Watch
2019-11-13 22:52
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
隨著年節將近，中保無限＋攜手復興空廚，再度推出一系列年菜料理。本次除了傳統粵菜之外，還有加入泰式料理元素，共有兩套不同組合，適合4～6人歡聚享用。即日起至12月22日期間，除預購可享81折起優惠，還有機會抽中Apple Watch等禮品。
本次所推出的「2020食來運轉開運年菜」，共有A、B兩款菜單。其中A款菜單中，共有吉祥鱸魚水上鮮、私房無錫排骨、煙燻雞腿慶團圓、鴻運臘味三拼米糕等5款料理；B款則是有珍品佛跳牆、富貴泰旺咖哩蝦、開運筍絲東坡肉、極品蜜汁雙方等5款菜色。
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其中，勞時費工的「珍品佛跳牆」，以大骨高湯為底，結合時蔬、芋頭、豬腳等不同食材，先依特性分門別類處理，再融合成富有層次的滋味。至於「私房無錫排骨」為江浙名菜，強調藉由精準的火侯掌控與醬汁調味，帶來酥軟合宜、鹹中帶甜的滋味。「吉祥鱸魚水上鮮」則是透過豆瓣醬、花椒粒，為年菜增添創意川味。至於「富貴泰旺咖哩蝦」，添加了黃咖喱醬、魚露、洋蔥等泰式調味元素，也為餐桌帶來異國變化性。
業者表示，每道料理適合4～6人，方便大小家庭搭配。即日起至2019年12月22日期間，單組年菜原價2,888元，優惠價2,388元（約83折），A＋B年菜組合，原價5,776元，優惠價4,688元（約81折）。購買任一組年菜，可享佛跳牆加價方案，原價每份1,088元，優惠866元（不含甕），另也有佛跳牆的單購特價方案，售價988元起。購買任一組合，可參加抽獎活動，有機會獲得Apple Watch、Air Pods等禮品。
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