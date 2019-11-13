精品走豪華野營新風潮 LV 2054超炫、穿FENDI滑雪去

2019-11-13 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



當運動風三個字已然生膩，精品品牌盯上了戶外、滑雪運動，以潮流設計和精緻做工打造全新系列，向來擅長帶動話題的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh就推出了全新高機能服飾2054系列，FENDI首度上市休閒系列，齊將矛頭對準滑雪裝備，MONCLER也祭出設計師新作搶市，類豪華野營（glamping）風潮儼然成形。

「LV 2054」系列是Virgil Abloh最新推出的男裝高機能服飾，運用百分百防潑水科技布料，包括特殊處理的小牛皮、針織單品，預計在12月6日上市；名稱融合了21世紀以及品牌成立的年分數字1854，結合都會穿搭與戶外運動衣著，呈現為品牌全新樣貌，共有14件單品，以各自具備多用途為主軸來設計，並且延續Virgil Abloh早前推出Stamples系列的「compressomorphosis（壓縮百變）」觀點，細部設計的口袋可以在旅行時將衣服收摺起減少空間，達到「衣袋合一」的實用創意。

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例如鋪棉寬版上衣具有多組拉鍊設計，可逐層收納至後口袋，變身為徒步旅行時的枕頭；風衣的前口袋設計，則是在收納捲起時變為小提袋；軍裝大外套則可拆卸為兩件獨立外套，monogram 經典圖騰則表現奢華品味，以各種圖案例如飛機排列作為LV字樣、皆用透明壓克力材質拉鍊、綁染風格彩虹迷彩壓紋，都是本系列特色。