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精品走豪華野營新風潮 LV 2054超炫、穿FENDI滑雪去

2019-11-13 21:22聯合報 記者楊詩涵／即時報導

當運動風三個字已然生膩，精品品牌盯上了戶外、滑雪運動，以潮流設計和精緻做工打造全新系列，向來擅長帶動話題的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh就推出了全新高機能服飾2054系列，FENDI首度上市休閒系列，齊將矛頭對準滑雪裝備，MONCLER也祭出設計師新作搶市，類豪華野營（glamping）風潮儼然成形。

「LV 2054」系列是Virgil Abloh最新推出的男裝高機能服飾，運用百分百防潑水科技布料，包括特殊處理的小牛皮、針織單品，預計在12月6日上市；名稱融合了21世紀以及品牌成立的年分數字1854，結合都會穿搭與戶外運動衣著，呈現為品牌全新樣貌，共有14件單品，以各自具備多用途為主軸來設計，並且延續Virgil Abloh早前推出Stamples系列的「compressomorphosis（壓縮百變）」觀點，細部設計的口袋可以在旅行時將衣服收摺起減少空間，達到「衣袋合一」的實用創意。

例如鋪棉寬版上衣具有多組拉鍊設計，可逐層收納至後口袋，變身為徒步旅行時的枕頭；風衣的前口袋設計，則是在收納捲起時變為小提袋；軍裝大外套則可拆卸為兩件獨立外套，monogram 經典圖騰則表現奢華品味，以各種圖案例如飛機排列作為LV字樣、皆用透明壓克力材質拉鍊、綁染風格彩虹迷彩壓紋，都是本系列特色。

FENDI 2019秋冬休閒服裝全新男、女裝系列，同樣強調機能設計，把焦點放在滑雪，體現了品牌的動感、活力，經典FENDI Roma logo圖案仍是不可或缺的細節，推出雪地活動的羽絨服、運動上衣、緊身褲等，滑雪服有正、反兩面穿著方式，在結束滑雪後還能翻轉享受多采多姿的社交活動。而本就專注奢華雪地穿搭領域的MONCLER，則是在設計師Sandro Mandrino掌舵下，推出紮染、迷彩、拼接設計的MONCLER Grenoble系列高調男、女登山裝，但不背離實用主義的出發點，仍然可以穿著它們去滑雪。

FENDI秋冬休閒服裝目前開放於官網購買。圖／FENDI提供
FENDI秋冬休閒服裝目前開放於官網購買。圖／FENDI提供
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LV 2054系列都會在細節處以標誌的2054數字標記。圖／LV提供
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MONCLER Grenoble系列既繽紛又實用。圖／MONCLER提供
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LV 2054系列是Virgil Abloh最新設計的男裝高機能服飾。圖／FEN...
LV 2054系列是Virgil Abloh最新設計的男裝高機能服飾。圖／FENDI提供
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從Keepall手袋延伸出的Sleepall手袋攤開來其實是一個睡袋。圖／LV提...
從Keepall手袋延伸出的Sleepall手袋攤開來其實是一個睡袋。圖／LV提供
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LV 2054系列以百分百防潑水科技布料設計。圖／LV提供
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LV 2054系列的羽絨圍巾正反面分別是壓印monogram、綁染風格彩虹圖紋。...
LV 2054系列的羽絨圍巾正反面分別是壓印monogram、綁染風格彩虹圖紋。圖／LV提供
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LV 2054系列的羽絨圍巾正反面分別是壓印monogram、綁染風格彩虹圖紋。...
LV 2054系列的羽絨圍巾正反面分別是壓印monogram、綁染風格彩虹圖紋。圖／LV提供
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FENDI秋冬休閒服裝系列以滑雪為主題設計。圖／FENDI提供
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LV 2054系列漁夫帽。圖／LV提供
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FENDI推出雪地活動專用的秋冬休閒服裝與配件。圖／FENDI提供
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LV 2054系列的綁染風格彩虹圖紋相當奪目燦爛。圖／LV提供
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monogram圖樣和綁染風格彩虹迷彩壓紋，都是LV 2054系列的辨識細節。圖...
monogram圖樣和綁染風格彩虹迷彩壓紋，都是LV 2054系列的辨識細節。圖／LV提供
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以飛機圖紋拼出LV字樣。圖／LV提供
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