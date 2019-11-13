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常溫三天美味不變！ 吳寶春「夢幻麵團」7款麵包登場

2019-11-13 21:15聯合報 記者張芳瑜／即時報導

吳寶春麥方店推出4款全新吐司。記者張芳瑜／攝影
吳寶春麥方店推出4款全新吐司。記者張芳瑜／攝影
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麵包放久了總是不好吃嗎？世界麵包冠軍吳寶春師傅今天首次公開全新夢幻麵團與技術，在沒有化學添加之下，延長老化時間，讓麵包於常溫放置3天還能一樣美味。即日起於吳寶春麥方店推出7款新品，包括4款吐司、3款升級版的台式麵包，新品皆添加夢幻麵團，讓麵包呈現Q彈口感與細緻麵香。

吳寶春師傅表示，剛學做麵包時，一直有一個想要追求的口感，鬆軟保濕性好，可以常溫放三天，不需要回烤就很好吃，但因為一直無法製作出想像中的口感，所以稱之為「夢幻麵團」。直到上了一位日本麵包師傅的課程，感覺吃到的口感非常接近我想要的口感，花了一年的時間改良開發，才終於將它研發出來。

以往麵包口感若偏Q，製程中多數加入湯種，但這次口感卻更為鬆軟，是因為在麵團中除了加入湯種，也加入魯邦種，且一般麵包含水量僅70％，夢幻麵團則是提高到90％，湯種比例也提升到整體麵團的30%。這次使用夢幻麵團研發了4款新品吐司，包含「不老吐司」、「紅豆粉粿吐司」、「一條雙味」吐司和三色的「勿忘我」吐司，同時將店內3款台灣代表性的紅豆麵包、蔥麵包和克林姆麵包，同步升級為夢幻麵團，7款新品即日起將於台北、台中、高雄等吳寶春麥方店販售。

此外，吳寶春師傅希望透過夢幻麵團的發表，促進烘焙業界交流，也為即將赴法參加總決賽選手加油，中華代表隊選手楊世湖師傅將於近期推出比賽作品「莓果蜜桃」，讓消費者也有機會吃到比賽麵包。

勿忘我，售價240元。圖／吳寶春麥方店提供
勿忘我，售價240元。圖／吳寶春麥方店提供
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紅豆粉粿吐司，售價180元。圖／吳寶春麥方店提供
紅豆粉粿吐司，售價180元。圖／吳寶春麥方店提供
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比賽作品「莓果蜜桃」。記者張芳瑜／攝影
比賽作品「莓果蜜桃」。記者張芳瑜／攝影
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左至右分別為放置一至三天的紅豆麵包。記者張芳瑜／攝影
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吳寶春老化

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