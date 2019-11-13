溫泉酒店、渡假村！「星野」連開8間 連夏威夷也有
2019-11-13 19:41
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
旗下有多個飯店品牌，並甫於今年6月首度登台的日本「星野集團」，近期除了陸續開設RISONARE那須、西表島飯店等飯店外，預計又將在日本海內外開設8間新設施，旗下設施將達到45間，不僅住宿風格各有不同，地點也囊括夏威夷、沖繩、土浦等不同地點，讓旅客擁有更豐富的住宿選擇。
創業已有百年歷史的星野集團，目前擁有虹夕諾雅、界、RISONARE、BEB等多個飯店品牌，各具有奢華溫泉酒店、度假村、都市飯店等不同的特質。在今年6月，星野集團首度登台，在台中谷關開設了「虹夕諾雅 谷關」，除了擁有自然山林美景外，還設有50個均提供半露天溫泉的房間。虹夕諾雅 谷關開幕後，也成功於英國每日電訊報（The Telegraph）的10分制評鑑中，一舉拿下9分高分，為台灣唯一。
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針對谷關的環境特色，虹夕諾雅也設計了「泰雅秘密音符」活動，讓賓客可以學習泰雅文化。年底，則會推出「群山中的谷關」會席料理，運用鱘龍魚等在地食材入饌，設計寶樂盛、鱘龍魚南蠻漬、軟煮鮑魚佐鮑肝醬等料理。業者也透露，自開業以來，入住賓客約有78%為台灣人，日本為12%，其次為香港的5%。今年館內也會首次舉行帶有日系風格的跨年活動供房客體驗。
除了虹夕諾雅 谷關之外，星野於今年10月翻修開幕沖繩的「西表島飯店」，藉由一系列戶外活動與文化體驗，讓房客可以感受到西表島的眾多特色。另外11月1日，位於栃木縣的「RISONARE 那須」也接力開幕。該飯店是日本第一間「農遊渡假村」，透過接觸在地農產活動，帶來新型態的旅遊感受。
星野集團也預告，自2020年起，將有一系列的全新設施陸續開幕。位於夏威夷的「Surfjack Hotel & Swim Club」，乃是走復古精品路線，反映出檀香山的音樂、藝術與美食，將於1月15日登場。預計於3月12日開幕的「界 長門」，位於日本山口縣，將會以江戶時代的「御茶屋屋敷」為旅館主題。其他如「BEB5 土浦」、「RISONARE 小濱島」等設施，也會分別於3月19日、4月20日接連開幕。5月時，「虹夕諾雅 沖繩」以及「Banta Café」，則將會在沖繩啟用，為旅客帶來全新的感受。
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