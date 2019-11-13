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讓肌膚進入冬季備戰！Espace Beauté療癒系保養當紅

2019-11-13 19:37聯合報 記者劉小川／台北即時報導

氣溫逐漸降低，進入了寒冷的季節，就想讓人努力的為肌膚增添些保養、保濕產品。讓肌膚好好過冬，東方美集團旗下的Espace Beauté為妳精心挑選，設計為秋冬肌膚做最完善的保養，猶如戰鬥集中營，讓我們的肌膚進入秋冬的備戰狀態。

冬天的皮膚狀況，多數以乾燥、脫皮與敏感為主，Espace Beauté特別引進英國皇室御用精油，也是換季最需要的美肌保養品牌Aromatherapy Associates，在周年慶也特別推出精心挑選的組合，首推玫瑰潤膚寵愛組，有著玫瑰保濕力搭配面部滋養油，讓肌膚在冬天有滿滿保濕力。經典的保養油組，內含AA潤膚油100ml、玫瑰護膚霜200ml，讓全身上下都被滋潤，還加贈可以舒緩的呼吸純香精油與皂霜，讓這份暖心及香氣，陪我們度過這乾燥又寒冷的冬日，不只是保養，更是自己的身心療癒，讓保養由內而外做最深層的呵護。

Espace Beauté在周慶檔期，也推出Heyland & Whittle香氛的超優惠組合，對於居家生活品味的苛求，更能讓自己的生活充滿香味，，包括暢銷人氣香氛組、居家美好擴香組、明星手工皂組，而暢銷人氣香氛組內含H&W擴香100ml任2款，禮盒內還加贈補充精油200ml （精選款），提升生活上的居住品味，也讓居家香氣，更清新怡然，買任三款即贈櫻花香氛旅行組（30ml）1組。

EB SPA還提供全身放鬆的好選擇，折扣後購物滿3千元（不可含特惠組），即贈TFM植萃舒活洗顏皂正貨乙瓶、折後購物滿4千2百元（可含一組特惠組）即贈agnés b質感馬克杯乙個。

Espace Beauté專櫃Aromatherapy Associates玫瑰...
Espace Beauté專櫃Aromatherapy Associates玫瑰潤膚寵愛組，價值5,250元、特價4,100元。圖／Espace Beauté提供
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Espace Beauté Heyland ＆ Whittle 暢銷明星居家香氛...
Espace Beauté Heyland ＆ Whittle 暢銷明星居家香氛組，價值4,400元、特價3,200元。圖／Espace Beauté提供
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Espace Beauté SPA消費滿8,800元送馬克杯。圖／Espace ...
Espace Beauté SPA消費滿8,800元送馬克杯。圖／Espace Beauté提供
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Espace Beauté專櫃Aromatherapy Associates經典...
Espace Beauté專櫃Aromatherapy Associates經典保養精油組，價值6,050元、特價4,700元。圖／Espace Beauté提供
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集中營周年慶

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