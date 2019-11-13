讓肌膚進入冬季備戰！Espace Beauté療癒系保養當紅
2019-11-13 19:37
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
氣溫逐漸降低，進入了寒冷的季節，就想讓人努力的為肌膚增添些保養、保濕產品。讓肌膚好好過冬，東方美集團旗下的Espace Beauté為妳精心挑選，設計為秋冬肌膚做最完善的保養，猶如戰鬥集中營，讓我們的肌膚進入秋冬的備戰狀態。
冬天的皮膚狀況，多數以乾燥、脫皮與敏感為主，Espace Beauté特別引進英國皇室御用精油，也是換季最需要的美肌保養品牌Aromatherapy Associates，在周年慶也特別推出精心挑選的組合，首推玫瑰潤膚寵愛組，有著玫瑰保濕力搭配面部滋養油，讓肌膚在冬天有滿滿保濕力。經典的保養油組，內含AA潤膚油100ml、玫瑰護膚霜200ml，讓全身上下都被滋潤，還加贈可以舒緩的呼吸純香精油與皂霜，讓這份暖心及香氣，陪我們度過這乾燥又寒冷的冬日，不只是保養，更是自己的身心療癒，讓保養由內而外做最深層的呵護。
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