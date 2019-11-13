全台最大專業級乾式熟成室 1.5噸肉品全都入

2019-11-13 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



「乾式熟成牛排」近年漸成牛排界主流，主打乾式熟成牛排的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館達成月破千萬的目標，並打造首座餐廳內最大專業級的乾式熟成室。歡慶熟成室揭幕，即日起至11月30日凡點選頂級乾式熟成牛排即享「熟成天數免費升等」優惠；另首度推出「乾式熟成牛排外帶禮盒」，全客製化部位與重量，禮盒內附上乾式熟成牛油與岩鹽，在家也能品嘗好滋味。

12年前，台灣餐飲市場還不見「乾式熟成」技法，當時主廚陳重光隻身前往芝加哥知名牛排館取經，但台灣潮濕的亞熱帶氣候讓打造乾式熟成室更具挑戰，陳崇光多次測試終於打造全台第一間乾式熟成室，成功開創21天的乾式熟成牛排，當時在餐飲市場上造成不小的轟動。此外，並於去年成功達成300天熟成，目前每個月供應量達2噸。

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餐廳入口即可見全新的乾式熟成室，佔地約10坪，經過溫濕度精確的控制，可同時存放每條超過10公斤以上的肉品約100條，總容納量約1.5噸的肉品。陳重光也陸續開發不同肉品，有來自日本北海道國產牛、來自美國蛇河農場極黑豬及本地宜蘭櫻桃鴨，藉由不同天數的乾熟技法，讓肉品甜度濃郁提升，香氣倍增。