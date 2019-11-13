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全台最大專業級乾式熟成室 1.5噸肉品全都入

2019-11-13 19:12聯合報 記者羅建怡／即時報導

「乾式熟成牛排」近年漸成牛排界主流，主打乾式熟成牛排的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館達成月破千萬的目標，並打造首座餐廳內最大專業級的乾式熟成室。歡慶熟成室揭幕，即日起至11月30日凡點選頂級乾式熟成牛排即享「熟成天數免費升等」優惠；另首度推出「乾式熟成牛排外帶禮盒」，全客製化部位與重量，禮盒內附上乾式熟成牛油與岩鹽，在家也能品嘗好滋味。

12年前，台灣餐飲市場還不見「乾式熟成」技法，當時主廚陳重光隻身前往芝加哥知名牛排館取經，但台灣潮濕的亞熱帶氣候讓打造乾式熟成室更具挑戰，陳崇光多次測試終於打造全台第一間乾式熟成室，成功開創21天的乾式熟成牛排，當時在餐飲市場上造成不小的轟動。此外，並於去年成功達成300天熟成，目前每個月供應量達2噸。

餐廳入口即可見全新的乾式熟成室，佔地約10坪，經過溫濕度精確的控制，可同時存放每條超過10公斤以上的肉品約100條，總容納量約1.5噸的肉品。陳重光也陸續開發不同肉品，有來自日本北海道國產牛、來自美國蛇河農場極黑豬及本地宜蘭櫻桃鴨，藉由不同天數的乾熟技法，讓肉品甜度濃郁提升，香氣倍增。

此外，本季全新菜色注入「餐酒館」元素，菜單也新增「Snack開胃小點」系列，打破在頂級牛排館內的拘謹氛圍。其中，「日本生和牛韃靼襯海膽及脆餅」以日式醬香帶出日本和牛油脂香氣，再混入海膽、海苔提鮮，顛覆法式生牛肉韃靼的印象；「肯瓊風味海明蝦襯酪梨及番茄莎莎」特別搭配主廚自製的「蔬菜碳」黑麵包，焦香有味令人驚豔；源自南法的「馬賽海鮮湯」，集結魚蝦貝類等精華，加入蛋黃讓口感滑順綿密；主菜部分也首度將乾式熟成技法運用於日本國產牛與來自美國SRF蛇河農場的極黑豬，一直是菜單中受歡迎的品項21天乾式熟成櫻桃鴨胸也迎來全新配菜，綴以鹹蛋黃與黑蒜頭醬。

乾式熟成極黑豬。圖／美福乾式熟成牛排館提供
乾式熟成極黑豬。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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100天乾式熟成牛排。圖／美福乾式熟成牛排館提供
100天乾式熟成牛排。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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全新落成的乾式熟成室。圖／美福乾式熟成牛排館提供
全新落成的乾式熟成室。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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馬賽海鮮湯。圖／美福乾式熟成牛排館提供
馬賽海鮮湯。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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乾式熟成櫻桃鴨。圖／美福乾式熟成牛排館提供
乾式熟成櫻桃鴨。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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