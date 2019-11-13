真的是美哭！LOEWE迷不要錯過 陶瓷工藝系列太好看

2019-11-13 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



LOEWE創意總監Jonathan Anderson每次出手都讓人鼓掌叫好，最新的節慶系列是以英國著名陶瓷家、瓷磚設計師William de Morgan的工藝作品為靈感，將這位已逝藝術家的作品美學發揮到極致，每張形象圖、每個單品都好看到讓人發作選擇困難症，令LOEWE迷感動不已。

活躍於十九世紀末的William de Morgan以中世紀或伊斯蘭圖樣為主，創新的釉料和燒製技術讓大帆船、珍禽異獸、奇花異卉等圖樣，成為他的標誌性作品，也轉變為這次LOEWE耶誕系列男、女裝成衣與配飾和吊飾等小物。圖樣細節經放大後出現於外衣和手袋，或是工匠繡縫於大圍巾、針織服，例如一款羊毛的龍尾圖、起角毛線帽，又或是畫上紅色渡渡鳥的皮衣，大衣上的孔雀等等，都具有曠野的冒險色彩，這些William de Morgan筆下的幻想怪獸，加上Jonathan Anderson的獨特剪裁，等同是兩位藝術家天馬行空的跨時空交流。

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