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真的是美哭！LOEWE迷不要錯過 陶瓷工藝系列太好看

2019-11-13 19:06聯合報 記者楊詩涵／即時報導

LOEWE創意總監Jonathan Anderson每次出手都讓人鼓掌叫好，最新的節慶系列是以英國著名陶瓷家、瓷磚設計師William de Morgan的工藝作品為靈感，將這位已逝藝術家的作品美學發揮到極致，每張形象圖、每個單品都好看到讓人發作選擇困難症，令LOEWE迷感動不已。

活躍於十九世紀末的William de Morgan以中世紀或伊斯蘭圖樣為主，創新的釉料和燒製技術讓大帆船、珍禽異獸、奇花異卉等圖樣，成為他的標誌性作品，也轉變為這次LOEWE耶誕系列男、女裝成衣與配飾和吊飾等小物。圖樣細節經放大後出現於外衣和手袋，或是工匠繡縫於大圍巾、針織服，例如一款羊毛的龍尾圖、起角毛線帽，又或是畫上紅色渡渡鳥的皮衣，大衣上的孔雀等等，都具有曠野的冒險色彩，這些William de Morgan筆下的幻想怪獸，加上Jonathan Anderson的獨特剪裁，等同是兩位藝術家天馬行空的跨時空交流。

小黃花則成為經典Puzzle、Hammock及Gate手袋的圖樣，而此三款手袋也加碼推出迷你版本，藍白色渡渡鳥、戴勝鳥圖案運用在女裝Cushion手挽袋、男裝Military信差包等；兔子及鷓鴣的草葉圖案，則是點綴在麻布小牛皮Lazo購物袋、水桶包，整個系列宛如奇幻動物園般炫目迷離；Jonathan Anderson表示，每年品牌都從英國美術工藝運動的工藝名家取材，今年以William de Morgan為題，精采創意及幻想力令人驚艷。

雙色格子小牛皮拉鍊長夾，售價29,000元。圖／LOEWE提供
雙色格子小牛皮拉鍊長夾，售價29,000元。圖／LOEWE提供
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卡其綠棉質雙排釦外套、連身褲，搭配羊絨針織帽。圖／LOEWE提供
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Gate黃色拼花小牛皮肩背包，售價9萬2,000元。圖／LOEWE提供
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灰色羊毛條紋鈕扣外套，黑、藍色長袖羊毛動物印花連衣裙，搭配蟒蛇皮和牛皮拼接Laz...
灰色羊毛條紋鈕扣外套，黑、藍色長袖羊毛動物印花連衣裙，搭配蟒蛇皮和牛皮拼接Lazo迷你包。圖／LOEWE提供
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Puzzle藍黑拼色小牛皮肩背提包，售價11萬1,000元。圖／LOEWE提供
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馬海毛針織披、黑白色羊毛骨架毛衣、棉質oversize條紋襯衫，搭配羊毛骷髏短褲...
馬海毛針織披、黑白色羊毛骨架毛衣、棉質oversize條紋襯衫，搭配羊毛骷髏短褲。圖／LOEWE提供
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棉質oversize條紋襯衫、帆布緹花動物瓷磚裙，搭配羊絨針織北歐海盜帽。圖／L...
棉質oversize條紋襯衫、帆布緹花動物瓷磚裙，搭配羊絨針織北歐海盜帽。圖／LOEWE提供
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羊毛和真絲雙排釦黑白色條紋外套，搭小牛皮尖頭便鞋。圖／LOEWE提供
羊毛和真絲雙排釦黑白色條紋外套，搭小牛皮尖頭便鞋。圖／LOEWE提供
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刺繡羊毛羊束口袖連身裙、棉質緹花漁夫褲，披黑白羊絨針織骷髏圍巾、小牛皮樂福鞋，搭...
刺繡羊毛羊束口袖連身裙、棉質緹花漁夫褲，披黑白羊絨針織骷髏圍巾、小牛皮樂福鞋，搭配小牛皮拼圖刺繡孔雀藍Puzzle包款。圖／LOEWE提供
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羊毛荷葉邊披肩連身裙，搭配黑白色小牛皮尖頭樂福鞋。圖／LOEWE提供
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Vertical紅色羊毛拼接牛皮提包，售價6萬元。圖／LOEWE提供
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手工編織羊毛斗篷、喀什米爾羊絨紅色針織毯、羊絨針織羊角手套。圖／LOEWE提供
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Dragon祖母綠小牛皮流蘇吊飾，售價19,000元。圖／LOEWE提供
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羊毛緹花動物瓷磚外套、羊毛手工編織套頭衫，搭配小牛皮Barcelona鉤針編織袋...
羊毛緹花動物瓷磚外套、羊毛手工編織套頭衫，搭配小牛皮Barcelona鉤針編織袋。圖／LOEWE提供
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