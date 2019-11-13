Marc Jacobs最低一折起 俊思x華鐙特賣限時兩天登場

2019-11-13 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



正值周年慶檔期，而1111光棍購物節也才剛過，緊接著又有特賣會要登場囉！俊思集團x華鐙集團即將舉行聯合品牌Family Sale活動，多個輕奢品牌商品提供最低一折起的折扣，還有每日限量特惠商品，就是要大家趁著年底瘋狂購物季再大買一波！

俊思集團和華鐙集團代理品牌包括時尚小馬哥的Marc Jacobs、簡約舒適的Club Monaco、搞怪俏皮的Alice+Olivia，以及充滿加州熱情的Juicy Couture。這次特賣折扣最低一折起，特賣期間每個品牌也都會推出每日限量特惠商品，像是原價9,500元的Juicy Couture天鵝絨杜鵑花印花上衣特價1,000元，原價16,900元的Marc Jacobs紅唇圖騰托特包特價3,000元， 原價16,500元的Alice+Olivia by stacey bendet彩虹條紋前開襟外衫特價2,200元等，每件單品都是限量推出，先搶先贏。

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