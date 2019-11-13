楊冪親簽「最帥女孩」劉夢 超狂吸粉力微博粉絲逾174萬

2019-11-13 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



有著「流量保證器」稱號的女星楊冪不僅自己演藝事業風風火火，連她作為大股東的嘉行傳媒旗下子公司「嘉行新悅」最近也話題十足，近期在網上熱議度極高的「最帥女孩」劉夢，超萌韓系裝扮加上與韓星李鐘碩、南柱赫相似度超高，男女通殺顏值成功吸粉無數，但沒想到她竟是個「男兒身」！

近期參加選秀節目《創造營 2019》爆紅的劉夢，其實早在網路累積高人氣，作為嘉行新悅簽約藝人的她，短短時間Weibo累積近174萬粉絲，擁有超高關注度，日常喜愛中性穿搭的劉夢，不僅擁有高顏值，襯以清秀五官，宛如韓系美少年般，成為網上熱議話題。

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