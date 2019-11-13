「全家」力推Clean Label少添加食品 最熱賣的就是它

2019-11-13 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



全家便利商店鮮食新品都以通過Clean Label評鑑為優先。11月20日最新上市的聯名鮮食商品屯京拉麵系列，就有5款商品通過Clean Label潔淨標示評鑑。圖／全家便利商店提供 分享 facebook 台灣經歷過數波食安風暴，加上人口朝向超高齡挪移，正式邁入後食安時代，飲食習慣也從各種補充營養的「食物加法」轉為追求少油、少鹽、少糖、少添加的「食物減法」。全家便利商店去年成為首家導入Clean Label潔淨標示認證的大型連鎖業，通過Clean Label少添加標示認證的已有有230項食品、一年來創造超過50億元營收，其中買氣最旺的就是麵包類、蜂蜜水系列及奶茶，11月20日新上市的聯名鮮食屯京拉麵系列中也有5款通過Clean Label潔淨標示評鑑。

Clean Label以不添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等8大項目為主要訴求 ，共有潔淨標章、雙潔淨標章等兩種認證。

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全家便利商店董事長葉榮廷表示「改變現狀從來都不是簡單的事」，在推動Clean Label的過程中，必須層層說服採購人員、供應商，在拿掉未達Clean Label評鑑的原料時，還必須兼顧食品原有的美味與品質，至今全家便利商店已擁有南僑油脂、可果美等31家供應商夥伴，並自主盤點鮮食主要使用的800種原物料，預計至今年底將有近600種原物料可全數比照Clean Label標準，也將主動停用179種未達Clean Label、 高於法規要求的品項，預估明年全家便利商店Clean Label潔淨標示認證的商品品項將再增加3成，可望突破300項。

去年全家便利商店導入Clean Label潔淨標示認證，從自有品牌FamilyMart Collection國產100%符合，今年再擴及至鮮食品類，目前已通過Clean Label標示評鑑的產品已超過230項，包括三餐主食、麵包甜點、飲料、零食等共13類食品，其中麵包人氣冠軍為匠土司夾心系列今年累計至10月份已賣出800萬個、堆疊高度相當於150座101大樓，今年7月推出的金色三麥聯名燉飯也創下每分鐘賣7個的佳績。

在聯名鮮食新品方面，全家便利商店與屯京拉麵合作，11月20日起推出5款符合Clean Label潔淨標示認證的拉麵、微波小吃、沙拉、沙拉、丼飯，重現店內人氣餐點的「東京豚骨風味拉麵」、「奶油味噌風味拉麵」湯頭使用真食材熬煮，不添加人工香料、色素，拉麵中必備的筍干也不含漂白劑與防腐劑，麵體Q彈卻無添加偏磷酸鈉，成為零售通路第一款通過Clean Label潔淨標示的拉麵；另外還有鐵板滑蛋豬排丼、日式唐揚雞、日式野菜雞肉沙拉等。

OKmart於今年發表自有鮮食品牌「OK choice」，近日發表的秋冬新品「南歐茄汁豬排燴飯」也導入Clean Label認證的用料，採用南歐直送的高品質番茄，茄汁口感較一般市售番茄醬汁更清爽，豪爽厚切炸豬排與鮮甜蔬菜米飯兼具飽足感與健康概念。

7－ELEVEN自2012年起設立品檢實驗室，針對商品及原物料的動物用藥殘留、農藥殘留、食品添加物、生物毒素、微生物等項目進行抽檢，確保安全無虞後才能上架，是國內擁有國際級品保認證單位的便利商店與餐飲服務業；在食安把關上更為嚴謹，像是鮮食不添加防腐劑、不使用部份氫化油脂、不主動添加果糖及味精、不使用基因改造動物或複製動物等，每項商品上市前均通過第三公證單位檢驗。