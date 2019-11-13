親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

迪士尼的轉變：從女人為難女人到姐妹情誼

馬英九批蔡不配談民主 謙卑說是「令人噴飯的笑話」

「全家」力推Clean Label少添加食品 最熱賣的就是它

2019-11-13 17:14聯合報 記者陳立儀／即時報導

全家便利商店鮮食新品都以通過Clean Label評鑑為優先。11月20日最新上...
全家便利商店鮮食新品都以通過Clean Label評鑑為優先。11月20日最新上市的聯名鮮食商品屯京拉麵系列，就有5款商品通過Clean Label潔淨標示評鑑。圖／全家便利商店提供
分享
台灣經歷過數波食安風暴，加上人口朝向超高齡挪移，正式邁入後食安時代，飲食習慣也從各種補充營養的「食物加法」轉為追求少油、少鹽、少糖、少添加的「食物減法」。全家便利商店去年成為首家導入Clean Label潔淨標示認證的大型連鎖業，通過Clean Label少添加標示認證的已有有230項食品、一年來創造超過50億元營收，其中買氣最旺的就是麵包類、蜂蜜水系列及奶茶，11月20日新上市的聯名鮮食屯京拉麵系列中也有5款通過Clean Label潔淨標示評鑑。

Clean Label以不添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等8大項目為主要訴求 ，共有潔淨標章、雙潔淨標章等兩種認證。

全家便利商店董事長葉榮廷表示「改變現狀從來都不是簡單的事」，在推動Clean Label的過程中，必須層層說服採購人員、供應商，在拿掉未達Clean Label評鑑的原料時，還必須兼顧食品原有的美味與品質，至今全家便利商店已擁有南僑油脂、可果美等31家供應商夥伴，並自主盤點鮮食主要使用的800種原物料，預計至今年底將有近600種原物料可全數比照Clean Label標準，也將主動停用179種未達Clean Label、 高於法規要求的品項，預估明年全家便利商店Clean Label潔淨標示認證的商品品項將再增加3成，可望突破300項。

去年全家便利商店導入Clean Label潔淨標示認證，從自有品牌FamilyMart Collection國產100%符合，今年再擴及至鮮食品類，目前已通過Clean Label標示評鑑的產品已超過230項，包括三餐主食、麵包甜點、飲料、零食等共13類食品，其中麵包人氣冠軍為匠土司夾心系列今年累計至10月份已賣出800萬個、堆疊高度相當於150座101大樓，今年7月推出的金色三麥聯名燉飯也創下每分鐘賣7個的佳績。

在聯名鮮食新品方面，全家便利商店與屯京拉麵合作，11月20日起推出5款符合Clean Label潔淨標示認證的拉麵、微波小吃、沙拉、沙拉、丼飯，重現店內人氣餐點的「東京豚骨風味拉麵」、「奶油味噌風味拉麵」湯頭使用真食材熬煮，不添加人工香料、色素，拉麵中必備的筍干也不含漂白劑與防腐劑，麵體Q彈卻無添加偏磷酸鈉，成為零售通路第一款通過Clean Label潔淨標示的拉麵；另外還有鐵板滑蛋豬排丼、日式唐揚雞、日式野菜雞肉沙拉等。

OKmart於今年發表自有鮮食品牌「OK choice」，近日發表的秋冬新品「南歐茄汁豬排燴飯」也導入Clean Label認證的用料，採用南歐直送的高品質番茄，茄汁口感較一般市售番茄醬汁更清爽，豪爽厚切炸豬排與鮮甜蔬菜米飯兼具飽足感與健康概念。

7－ELEVEN自2012年起設立品檢實驗室，針對商品及原物料的動物用藥殘留、農藥殘留、食品添加物、生物毒素、微生物等項目進行抽檢，確保安全無虞後才能上架，是國內擁有國際級品保認證單位的便利商店與餐飲服務業；在食安把關上更為嚴謹，像是鮮食不添加防腐劑、不使用部份氫化油脂、不主動添加果糖及味精、不使用基因改造動物或複製動物等，每項商品上市前均通過第三公證單位檢驗。

萊爾富目前雖無特別申請Clean Label認證商品，但持續朝食安、減少添加物發展，透過製程以高溫、高壓殺菌來減少防腐劑的添加，2016年開始建構食安溯源系統，完善監控商品狀態，食材多半選用天然食材，盡量做到不額外添加食品添加物，每種食材在進廠後都會隨機抽樣檢驗；自有品牌「Hi－Kitchen」 的調理食品包材在出廠前也會進行包材溶出試驗與材質試驗。

台灣邁入後食安時代，飲食習慣從各種補充營養的「食物加法」轉為追求少油、少鹽、少糖...
台灣邁入後食安時代，飲食習慣從各種補充營養的「食物加法」轉為追求少油、少鹽、少糖、少添加的「食物減法」。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店11月20日推出的「東京豚骨風味拉麵」、「奶油味噌風味拉麵」是零售通...
全家便利商店11月20日推出的「東京豚骨風味拉麵」、「奶油味噌風味拉麵」是零售通路第一款通過Clean Label潔淨標示的拉麵。圖／全家便利商店提供
分享

拉麵便利商店食安

相關新聞

Kitty迷瘋搶！麥當勞Hello Kitty 置物籃融化少女的心

2019-11-13 16:35

義大皇家酒店住一晚再送一晚 符合補助資格者續住千元有找

2019-11-13 16:53

巨型金莎、百罐品客拍照牆！7-11耶誕主題門市超好拍

2019-11-13 15:57

日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50

懷舊兒時風味！全新「孔雀香酥脆沙茶」 顛覆饕客味蕾

2019-11-13 15:42

比漾廣場擴大線上戰場 「比漾選物」明星商品67折起

2019-11-13 15:41

冰雪迷快衝！巨型冰雪奇緣水晶球11米耶誕樹就在美麗華

2019-11-13 14:32

人夫Rain、王力宏Ralph Lauren比帥 張孝全CELINE應戰

2019-11-13 14:12

六福村耶誕「圓夢遊樂園計畫」啟動 一起當圓夢老公公

2019-11-13 14:07

李聖經、IU都在背 GUCCI這咖「1955」包超百搭！

2019-11-13 13:44

逛逛概念店 打造自己的Style

2019-11-13 13:15

Hershey's控必吃！酷聖石「巧克金聖誕」雙倍濃郁

2019-11-13 13:04

麥當勞也飄南洋風！超夯「泰奶霜淇淋」讓你一秒到泰國

2019-11-13 12:48

為何「丹丹漢堡」不北漂？網友點出2關鍵原因

2019-11-13 11:44

白色夢幻爆表！迪奧耶誕倒數日曆壓軸 香氛＋蠟燭必收

2019-11-13 11:38

百萬文學獎得主-凌煙《舌尖上的人生廚房》以食物重現家的美好記憶

2019-11-13 11:31

跟著音樂吼出對恐龍的想像 看展滿足求知慾

2019-11-13 11:29

3萬人心融化！3歲「阿波舞弟弟」超萌　網友：看好幾次

2019-11-13 11:18

Baby-G打造皮卡丘聯名表 精靈寶貝球變成表盒超萌der

2019-11-13 09:40

聲寶2020年度新品家電 主打輕奢主義風潮

2019-11-12 23:35

第三方掛認證 表迷多了品質保證

2019-11-12 23:22

台大風險中心：氣候變遷是長期危機 但我們須立刻行動

2019-11-12 20:11

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

最美的北極風婚禮珠寶！施華洛世奇打造冬日婚禮配飾

2019-11-12 17:41

雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37

天氣漸涼來萬里吃特色蟹料理 搶購限時市集海產

2019-11-12 14:38

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

調理家電當幫手 賢妻變閒妻

2019-11-12 14:17

泰國超夯乳膠床Lunio登台！網購、旗艦體驗店同步開賣

2019-11-12 14:08

Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32

天貓雙11訂單量、成交額刷新紀錄 5G手機成熱門關鍵字

2019-11-12 13:13

U值媒／日本青森搭纜車賞楓 八甲田山360度滿山紅葉美景

2019-11-12 12:48

RIMOWA再度與Supreme聯手 連內裡都是滿滿的Logo圖案

2019-11-12 12:44

插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40

「創意」與「商業」的連結 「設計乾杯」11月講座已開放報名

2019-11-12 12:35

手作控逛起來！Creema市集「令和限定品」台灣才有

2019-11-12 12:34

蕾哈娜愛慘拎3次街拍 J.LO和巨星女兒也迷Peekaboo包

2019-11-12 12:31

秋冬「鐵鏽色調」大勢來襲！女孩必擦棕紅色唇膏才霸氣

2019-11-12 12:16
看更多

熱門文章

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

高鐵延伸宜蘭 路線首度曝光了

2019-11-13 11:47

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

法律系畢業生平均半年找到第一份工作 教授直指這原因

2019-11-12 22:04

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29

她點太多吃不完「有付錢幹嘛道歉」 男友一句話霸氣回覆

2019-11-13 13:48

桃機女王頭新塔台12月16日啟用 360度環景模擬

2019-11-12 23:27

她澳洲打工回台工作狂嫌 哥哥氣炸「有本事老闆給你當」

2019-11-13 13:26

台灣人首攻頂7千公尺希姆隆峰 「每一步都是為了家人」

2019-11-12 18:59

新颱風「海鷗」最快今生成！北台灣今晚變天轉濕涼

2019-11-13 09:21

為何「丹丹漢堡」不北漂？網友點出2關鍵原因

2019-11-13 11:44

【女性心聲】綠月／在懷疑與信任之間

2019-11-13 06:00

每日星座運勢／金牛鴻運當頭諸事順　今天桃花旺盛

2019-11-13 00:00

3萬人心融化！3歲「阿波舞弟弟」超萌　網友：看好幾次

2019-11-13 11:18

勞部統計 法律系畢業平均花半年才有工作

2019-11-13 00:22

民宿美照好誘人？解密訂房網黑幕 這些地雷千萬別踩...

2019-11-13 11:00

【我見我思】梁純綉／愛加上尊重才是好事

2019-11-13 06:00

雙颱共舞！颱風海鷗生成 預計下周帶來水氣

2019-11-13 10:03

【家人關係】逩地龍／男人的離愁

2019-11-13 06:00

冬天到！手腳冰冷的女孩們 別做3件事養好體質

2019-11-12 20:45

影╱桃機新塔台將啟用 360度環景模擬駱駝闖跑道、桃園下雪

2019-11-12 19:11

中國霾害周四恐來襲 全台空品拉警報

2019-11-12 22:30

影／高鐵延伸宜蘭取代 黃玉霖：北宜直鐵取消了

2019-11-13 13:50

炸雞霸主胖老爹變難吃？ 相似店名網友笑翻：前妻開的

2019-11-13 16:46

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

北市抽蔬果農藥 素食自助餐小芥菜超標279倍

2019-11-12 18:07

男友超狂AA制討11元 女大生怒：分手過光棍節

2019-11-13 13:16

交通部再砸60億拚智慧運輸 計畫草案曝光這項花最多錢

2019-11-13 11:20

今天是誰的生日還記得嗎？ 國父紀念館小小導覽員上線

2019-11-12 18:43

糖尿病併發症最高竟是「它」 醫病認知大不同

2019-11-13 15:43

空拍機入侵賞鳥聖地鰲鼓濕地 嘉縣鳥會譴責騒擾候鳥

2019-11-12 21:20

麥當勞也飄南洋風！超夯「泰奶霜淇淋」讓你一秒到泰國

2019-11-13 12:48

Kitty迷瘋搶！麥當勞Hello Kitty 置物籃融化少女的心

2019-11-13 16:35

林志玲南美館婚禮花多少？ 英博物館婚禮場地10萬起

2019-11-13 12:49

婚姻為何這麼難？鄧惠文：因為看著對方眼中的自己

2019-11-13 12:52

Hershey's控必吃！酷聖石「巧克金聖誕」雙倍濃郁

2019-11-13 13:04

對所有族群不健康 中南部今空品「紅害」

2019-11-13 04:57

鄉親注意了！春節台金管制航線 11月27日開放訂位

2019-11-13 15:34

公費流感疫苗 校園周五起開打

2019-11-12 23:52

有吃就好？國人蔬果、奶類攝取大大不及格

2019-11-13 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top