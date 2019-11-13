王家衛團隊打造 Saint Laurent再現香港電影美好風格

2019-11-13 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



近年來時尚品牌頻頻推出短片、微電影，希望透過更能吸引情感投入的劇情帶領下，讓更多人了解品牌的風格與歷史。從2018年底開始的Saint Laurent Self系列影片企劃，在歷經日本攝影師Daido Moriyama、表演藝術家Vanessa Beecroft、編劇作家Bret Easton Ellis、電影導演Gaspar Noé操刀打造四篇獨特的故事後，推出第五篇章「懸空一刻的思念」，請來香港知名導演王家衛、夏永康分別擔任監製與導演，將廣大影迷熟悉的香港電影最綺麗炫目的美好時光再現。

身為王家衛御用劇照攝影師，夏永康的鏡頭語言充滿詩意，當年「花樣年華」、「春光乍現」電影宣傳海報的經典畫面還歷歷在目，這次在大陸超模雎曉雯演繹下，堅定的眼神、火紅的髮色、充滿迷離之美的上海城市夜景，結合Saint Laurent系列服飾，描繪出一場極具魅力的冒險旅程。在剛曝光的15秒預告裡，雎曉雯走在懸空的鋼絲上，像當今多數的都市人一樣試圖尋找人生中的平衡點。從困惑到追尋解放，完整版故事將揭露她尋找自己的故事。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「懸空一刻的思念」完整短片將在11月22日至24日於上海余德耀美術館登場，屆時會使用效果更身歷其境的沉浸式螢幕裝置獨家播映。Self系列影片企劃主要是希望透過不同領域藝術家的眼光，捕捉、呈現Saint Laurent不同面貌，彰顯每個人的複雜個性。