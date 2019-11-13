義大皇家酒店住一晚再送一晚 符合補助資格者續住千元有找
2019-11-13 16:53
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
義大皇家酒店推出「雙宿優惠」方案，即日起至2020年1月22日，於官網預訂任一專案，即可享隔日原房型續住1,999元的優惠價格(周六需再另加800元)。而最具特色的經典客房則是「買一送一」，同日入住兩間或連續入住兩晚5,500元起，若於12月21日或12月28日入住，加碼招待參加義大世界耶誕跨年系列活動。
位於高雄度假勝地的義大皇家酒店，恰逢秋冬旅遊旺季及周年慶系列活動，即日起在官方網站訂房，就享續住優惠價一晚1,999元。12月31日前符合觀光局秋冬遊自由行補助資格者，每房每晚再折1,000元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
除了續住優惠價外，義大皇家酒店最特色之一的經典客房，也有買一送一專案，湛藍色基調的經典客房，有寬敞舒適的休憩空間，開窗可見翠綠觀音山，適合兩人小旅行。預訂「經典雙享抱」專案，可以選擇在同天入住兩間，或是同間客房入住兩晚，提供第一間或第一晚的早餐，總價5,500元。值得推薦的是，12月21日或12月28日周六入住，加價800元，就能參加義大世界耶誕跨年系列活動，欣賞無人機的精彩展演，及創意特效煙火與酷炫燈光秀。
此外，若是義大世界E卡會員，則可享有免收假日加價的禮遇，適逢義大購物廣場周年慶檔期，購物度假可一次滿足。網址：http://www.edaroyal.com.tw或訂房專線：07-6568158。
留言