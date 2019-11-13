Kitty迷瘋搶！麥當勞Hello Kitty 置物籃融化少女的心
2019-11-13 16:35
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
迎接Hello Kitty 45歲生日，新加坡麥當勞首度推出限量款「Hello Kitty 萬用置物籃」，圓滾滾雙眼搭配超萌外型，吸引Kitty迷爭相搶購，11月14日起於新加坡麥當勞現貨販售，自用送禮兩相宜。
新加坡麥當勞為首個推出「Hello Kitty 萬用置物籃」的國家，超卡哇伊提籃置物架放入「薯條＋飲料」剛剛好，可掛於汽車椅背上，小朋友在車上飲食也不怕打翻食物，讓爸媽不在擔心，對於喜愛郊遊的朋友，野餐時也可作為外出提籃使用，兼具可愛與功能性，深受粉絲喜愛。
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不讓新加坡專美於前，台灣麥當勞先前也推出「My Melody 美樂蒂萬用置物籃」廣受好評，不僅可「手提」、「車掛」或「平擺」，多功能一次搞定。
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