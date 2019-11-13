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PIAGET頂級珠寶新作來台 千萬黃鑽項鍊閃亮如豔陽

2019-11-13 16:16聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

從即日起至11月15日止，伯爵表（Piaget）選在獨一文創展出「Golden Oasis燦金綠洲」主題頂級珠寶腕表作品。從今年7月曝光以來，這系列珠寶便開始世界巡迴展出，繼曼谷之後，台北為亞洲第二站，Piaget結合經典之作，端出總價逾4億元的珍罕寶石，就是要讓參觀者感受到其精湛鑲嵌工藝。

從一開始於巴黎首度亮相時，Piaget的Golden Oasis系列頂級珠寶與腕表，有約60件的作品，但隨著巡迴各地受到不同藏家們的喜愛，來到台北站後，僅剩約15件的珠寶，但仍不損其精彩度。就如同主題燦金綠洲一樣，Piaget將展場規劃成多區，同時把過去的經典作品一同展出，新品又以黃鑽設計占大部份。品牌提到，Golden Oasis珠寶，所採用的黃鑽，成色都在Fancy Vivid（豔彩），而且淨度亦有VVS層級。最特別的是黃金時刻系列的黃鑽頂級珠寶鑽石耳環，主石採用的是近乎無暇IF等級的黃鑽，十分難得。而且，此次來台最高價的珠寶作品也是同為黃金時刻系列的黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊，訂價約6,600萬元，搭配白鑽來呈現驕陽閃耀的型態。

不僅是黃鑽與白鑽交織的作品，擅從大自然中擷取靈感的Piaget也以「漠地蕾絲」的設計，來呼應主題名稱中的綠洲。品牌運用龍舌蘭葉片展開的樣貌，轉化成手表及項鍊上的欖尖形綠色孔雀石或祖母綠點綴，生動描繪貧瘠沙漠中一方綠洲的生命力。此外，Piaget的為了要凸顯品牌的鑲嵌技術，在極致魅惑系列，利用了不同大小的鑽石排列在彎曲的白K金項鍊上，形塑出沙漠中河流的意象。而連同Golden Oasis主題珠寶，Piaget此次共展出近80件的頂級珠寶和複雜腕表，當中不乏珍稀又大克拉的彩寶與鑽石，值得特地前往欣賞。

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韓國女星孔曉振演繹Golden Oasis Native Bloom「仁王冠」祖母綠頂級珠寶鑽石戒指約675萬元、Native Bloom「漠地蕾絲」祖母綠頂級珠寶鑽石耳掛約530萬元。圖／Piaget提供
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Piage Golden Oasis「漠地蕾絲」孔雀石頂級珠寶鑽石腕表，18K白金表殼搭配珍珠母貝表盤，約387萬元。圖／Piaget提供
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Piaget Golden Oasis「漠地蕾絲」頂級珠寶鑽石項鍊，主石重約3.70克拉梨形切割哥倫比亞祖母綠，約2,580萬元。圖／Piaget提供
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從即日起至11月15日止，伯爵表選在獨一文創展出「Golden Oasis燦金綠...
從即日起至11月15日止，伯爵表選在獨一文創展出「Golden Oasis燦金綠洲」主題頂級珠寶暨腕表作品。圖／Piaget提供
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Piaget Golden Oasis「黃金時刻」黃鑽頂級珠寶鑽石耳環，主石為2顆枕形切割艷彩黃鑽，約3,160萬元。圖／Piaget提供
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Piaget Golden Oasis「極致魅惑」頂級珠寶鑽石項鍊，18K白金鑲嵌208顆白鑽，約645萬元。圖／Piaget提供
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