PIAGET頂級珠寶新作來台 千萬黃鑽項鍊閃亮如豔陽

2019-11-13 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



從即日起至11月15日止，伯爵表（Piaget）選在獨一文創展出「Golden Oasis燦金綠洲」主題頂級珠寶暨腕表作品。從今年7月曝光以來，這系列珠寶便開始世界巡迴展出，繼曼谷之後，台北為亞洲第二站，Piaget結合經典之作，端出總價逾4億元的珍罕寶石，就是要讓參觀者感受到其精湛鑲嵌工藝。

從一開始於巴黎首度亮相時，Piaget的Golden Oasis系列頂級珠寶與腕表，有約60件的作品，但隨著巡迴各地受到不同藏家們的喜愛，來到台北站後，僅剩約15件的珠寶，但仍不損其精彩度。就如同主題燦金綠洲一樣，Piaget將展場規劃成多區，同時把過去的經典作品一同展出，新品又以黃鑽設計占大部份。品牌提到，Golden Oasis珠寶，所採用的黃鑽，成色都在Fancy Vivid（豔彩），而且淨度亦有VVS層級。最特別的是黃金時刻系列的黃鑽頂級珠寶鑽石耳環，主石採用的是近乎無暇IF等級的黃鑽，十分難得。而且，此次來台最高價的珠寶作品也是同為黃金時刻系列的黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊，訂價約6,600萬元，搭配白鑽來呈現驕陽閃耀的型態。

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