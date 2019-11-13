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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

巨型金莎、百罐品客拍照牆！7-11耶誕主題門市超好拍

2019-11-13 15:57聯合報 記者陳立儀／台北即時報導

7－ELEVEN將台北國父紀念館附近的國館門市打造為品客耶誕主題門市，是網美必拍...
7－ELEVEN將台北國父紀念館附近的國館門市打造為品客耶誕主題門市，是網美必拍的打卡熱點。圖／7－ELEVEN提供
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迎接耶誕節，統一企業集團邁入第5年推出「愛．Sharing」耶誕系列活動，今年以美國Las Vegas為主題城市，7－ELEVEN首次在統一時代百貨台北店4樓設置「愛．Sharing CIRCUS SHOW」實體活動，推出一系列耶誕限定的遊樂設施、免費賀卡列印、CITY CAFE及現萃茶優惠等，還與金莎、品客攜手打造兩間Las Vegas耶誕主題門市，約100公分高的巨型立體金莎巧克力、品客罐與絕版品堆成的疊疊樂拍照牆，都是打卡熱拍景點。

7－ELEVEN在統一時代百貨台北店4樓的「愛．Sharing CIRCUS SHOW」實體活動裝置11月15日至2020年1月5日登場，融合了Las Vegas第一間豪華飯店「火鶴飯店」與遊樂式主題飯店「馬戲團大酒店」的特色，外觀以超大型的火鶴頭冠為主要設計，搭配馬戲團小丑霓虹店招，更設置了繽紛球池、Pinball彈珠檯、3D射擊小丑、彩球丟丟樂等4項闖關遊樂設施；周末下午2點30分、4點30分有小丑表演與魔術秀，晚上6點30分、8點30分還有音樂雷射秀。

在兩間7－ELEVEN耶誕主題門市中，台北國父紀念館附近的國館門市以品客先生、Las Vegas意象為概念設計，店外設有兩大拍照區，大門入口區有來自世界各地的品客罐及絕版品所連成的品客疊疊樂拍照牆，店門口還有整面的品客霓虹燈牆；另一家位在台北信義計畫區的東暉門市，結合金莎巧克力的精緻浪漫與愛．Sharing Las Vegas的奢華時尚風格，包廂區設置一顆約100公分高的巨型立體造型金莎，是店內最吸睛的必拍重點。

11月15日至12月12日到7－ELEVEN愛．Sharing活動官網製作賀卡，並透過FB、LINE分享，有機會獲得CITY CAFE中杯熱美式咖啡或現萃茶熱純奶茶，每日限量1,500杯；11月15日至11月29日推出免費賀卡列印，每日限量2,000張免費ibon列印4 X 6賀卡一張，每天上午9點進行發送，數量有限送完為止。

此外，7－ELEVEN也將全台超過5,500間門市的御飯糰、三明治、麵包、泡麵、飲料等共超過50項的商品包裝全部換上「愛．Sharing」主題，CITY CAFE也從即日起至12月31日推出第二波「愛．Sharing」主題杯。

7-ELEVEN X 品客耶誕主題門市，大門入口區有來自世界各地的品客罐及絕版品...
7-ELEVEN X 品客耶誕主題門市，大門入口區有來自世界各地的品客罐及絕版品所連成的品客疊疊樂拍照牆。圖／7－ELEVEN提供
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位在台北信義計畫區的7－ELEVEN東暉門市，結合金莎巧克力的精緻浪漫與愛．Sh...
位在台北信義計畫區的7－ELEVEN東暉門市，結合金莎巧克力的精緻浪漫與愛．Sharing Las Vegas的奢華時尚風格。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將台北國父紀念館附近的國館門市打造為品客耶誕主題門市。圖／7－E...
7－ELEVEN將台北國父紀念館附近的國館門市打造為品客耶誕主題門市。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN首次在統一時代百貨台北店4樓設置「愛．Sharing CIRCU...
7－ELEVEN首次在統一時代百貨台北店4樓設置「愛．Sharing CIRCUS SHOW」實體活動，11月15日起正式登場。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN迎接耶誕節，特別將全台門市的御飯糰、麵包、飲料等超過50項的商品...
7－ELEVEN迎接耶誕節，特別將全台門市的御飯糰、麵包、飲料等超過50項的商品包裝換上「愛．Sharing」主題。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN X 金莎耶誕主題門市包廂區，設置一顆約100公分高的巨型立體造...
7－ELEVEN X 金莎耶誕主題門市包廂區，設置一顆約100公分高的巨型立體造型金莎。圖／7－ELEVEN提供
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