日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



日本郵局限定推出「大龍貓托特提袋」、「中龍貓束口袋」及「小白龍貓面紙包」 商品，吸引粉絲搶購。圖／取自《佐貓貓龍貓共和國》官方臉書粉絲團 分享 facebook 還記得動畫電影《龍貓》中那呆萌可愛的身影嗎？吸粉無數的龍貓再度與日本郵便局合作，推出4款聯名商品，分別為「大龍貓托特提袋」、「 中龍貓束口袋」、「小白龍貓面紙包」及「祈福鈴鐺根付」，11月15日於日本郵便局官網與現場販售，有到日本旅遊的粉絲不可錯過。

此次商品網羅動漫主角大龍貓、中龍貓、小白龍貓等，其中最受歡迎非「大龍貓托特提袋」莫屬，外型模仿Totoro形狀設計，材質選用燈芯絨面料，十分適合即將到來的秋冬時節，可愛雙耳提把兼具美觀與實用；另款「中龍貓束口袋」以藏青色為主色調，可收藏錢包、化妝品及零碎小物，貼心束繩設計可避免物品外落，許多粉絲購入作為包中包使用。

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