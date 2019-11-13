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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

日本郵局限定推出「大龍貓托特提袋」、「中龍貓束口袋」及「小白龍貓面紙包」 商品，...
日本郵局限定推出「大龍貓托特提袋」、「中龍貓束口袋」及「小白龍貓面紙包」 商品，吸引粉絲搶購。圖／取自《佐貓貓龍貓共和國》官方臉書粉絲團
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還記得動畫電影《龍貓》中那呆萌可愛的身影嗎？吸粉無數的龍貓再度與日本郵便局合作，推出4款聯名商品，分別為「大龍貓托特提袋」、「 中龍貓束口袋」、「小白龍貓面紙包」及「祈福鈴鐺根付」，11月15日於日本郵便局官網與現場販售，有到日本旅遊的粉絲不可錯過。

此次商品網羅動漫主角大龍貓、中龍貓、小白龍貓等，其中最受歡迎非「大龍貓托特提袋」莫屬，外型模仿Totoro形狀設計，材質選用燈芯絨面料，十分適合即將到來的秋冬時節，可愛雙耳提把兼具美觀與實用；另款「中龍貓束口袋」以藏青色為主色調，可收藏錢包、化妝品及零碎小物，貼心束繩設計可避免物品外落，許多粉絲購入作為包中包使用。

純白色「小白龍貓面紙包」外型超萌，與姐妹共進午茶拿出龍貓面紙包，現場尖叫聲不斷，直呼太卡哇伊了。「祈福鈴鐺根付-大灰龍貓」提供棕米色、綠米色2種吊繩選擇，龍貓圓滾滾身軀搭配悅耳鈴聲，讓人打從心裡平靜起來。

超萌「祈福鈴鐺根付-大灰龍貓」作為掛飾吸睛度十足。圖／取自《佐貓貓龍貓共和國》官...
超萌「祈福鈴鐺根付-大灰龍貓」作為掛飾吸睛度十足。圖／取自《佐貓貓龍貓共和國》官方臉書粉絲團
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