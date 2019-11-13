比漾廣場擴大線上戰場 「比漾選物」明星商品67折起

2019-11-13 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



比漾廣場自營的比漾選物SHOPLINE線上商店正式上線。圖／比漾廣場提供 分享 facebook 實體通路擴大戰線，從實體到虛擬透過電商24小時可逛的特性，擴大商品能見度與被購買的機會。比漾廣場自營的比漾選物SHOPLINE線上商店正式上線，慶祝開站B Collection系列商品67折起，開幕期間註冊會員即享專屬優惠。

2017年1月創立的比漾選物，從自有商品起家，並以「選物」為概念，包含天染工坊、璞草園、看見綠、沛洛瑟咖啡等台灣知名文創品牌都是比漾選物的合作夥伴。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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比漾廣場指出，歷經兩年多的經營，深感要壯大「選物」概念，持續與台灣品牌共同成長，唯有在網路上建立銷售平台，從實體到虛擬「擴大空間」、電商24小時可遊逛「增加時間」是最有效益的。

比漾選物也致力於與台灣小農品牌合作，像是明星商品玉桂蜜、日月潭紅玉紅茶，以及特色咖啡豆B Blend等多項商品，慶祝線上商店開幕，推出B Collection系列商品67折起。這次並與餐廚生活用品品牌「奇想生活That!」合作，雙品牌攜手推出「1+1」的優惠組合。另外，開幕期間消費滿499元，即可享免運，11/14～11/20加入比漾選物會員即獲贈111元折價劵。

比漾廣場指出，電商事業目前已在雅虎超級商城及樂天市場開設雲店，2019年營業額突破千萬。預估在比漾選物SHOPLINE商店加入後，2020比漾廣場雲店總營業額上看1,500萬元。