冰雪迷快衝！巨型冰雪奇緣水晶球11米耶誕樹就在美麗華

2019-11-13 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



睽違6年，迪士尼人氣動畫「冰雪奇緣2」續集即將於11/21上映，搭上動畫熱潮，位於大直的美麗華百貨聯手影城，打造全台唯一的「冰雪奇緣2」水晶球，以及11米高耶誕樹，影城還推出像是水晶球造型的爆米花桶、雪寶雙層杯等電影周邊商品，冰雪迷準備衝一波吧。

美麗華目前已點綴上了耶誕氣息，打造雪白與冰藍色的11米耶誕樹以及夢幻水晶球。現場設置的拍照點，背景還能拍到摩天輪，讓逛街、看電影的民眾，拍下冬日美照。

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美麗華影城並與迪士尼合作搶先推出「冰雪奇緣2」電影周邊商品，11/19開賣，包括雪寶造型雙層杯、水晶球造型的冰雪奇緣爆米花桶，更是超級夢幻；還有冰雪奇緣造型披風，讓你一秒變身Elsa。