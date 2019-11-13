人夫Rain、王力宏Ralph Lauren比帥 張孝全CELINE應戰

2019-11-13 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



不被金泰希產後的驚人顏值比下去，人夫Rain日前出席活動帥穿西裝也是帥度破表，這對韓國銀色夫妻的愛情力量可能是最佳凍齡良方，同場活動中的王力宏也不改出道多年以來的挺拔，身穿黑色正式晚裝與Rain同場競帥。

這是在洛杉磯舉辦的美亞娛樂峰會（US-Asia Entertainment），Rain和王力宏都穿著Ralph Lauren Purple Label系列出席，Purple Label （俗稱的紫標RLPL）設立於1994年，是Ralph Lauren旗下最頂級的正裝服飾，崔始源即曾在今年的溫布頓網球錦標賽中身穿Ralph Lauren Purple Label深藍色海軍風外套搭配白色褲裝出席。在本次美亞娛樂峰會上，Rain選穿了色澤別緻優雅的深紫藍色絨面西裝，搭配同材質領帶，展現自信的貴族氣質；臉孔就是西裝最佳搭配組合的王力宏，則是以正式晚裝剪裁的西服搭襯黑色領結，穿出華麗經典的品味。

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