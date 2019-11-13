六福村耶誕「圓夢遊樂園計畫」啟動 一起當圓夢老公公
2019-11-13 14:07
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
在台灣有很多弱勢、資源困乏孩童，對他們來說，到樂園遊玩是很難得的幸福。六福村連續10年，在耶誕節邀請來自全台各地的弱勢小朋友到遊樂園玩，分享歡樂給生活在艱難中的孩子，挹注正面力量與希望。六福旅遊集團看見弱勢孩童更多的需求，包含車資、午餐都需要社會各界援助，因此，今年的耶誕節六福率先捐出8000張門票，目標幫助8000名弱勢孩童完成遊園夢想，並且發起2019「圓夢遊樂園計畫」邀請大家一起響應，募集160輛車、8000份愛心餐點、8000份聖誕禮物，一起當孩子的圓夢老公公。
六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村連續10年，邀請全台超過5萬名弱勢族群、近1千個社福團體免費到遊樂園玩，像是勵馨基金會、家扶基金會、心路基金會、育幼院等等，都在招待的名單之中，但實際上，全台灣還有很多弱勢孩童，由於沒有車資、沒有餐費，還是無法參加。因此，今年六福旅遊集團首度發起「圓夢遊樂園計畫」，邀請企業及個人募集車資、餐費及聖誕禮物，為弱勢孩童圓夢。個人捐款將透過莊福文教基金會，募集完成後也將開立捐款收據感謝，或是可選擇六福村公益票(899元/張，其中包含一份300元禮物)，若有任何疑問可撥打03-547-5665#2402 圓夢遊樂園公益小組。
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2019「圓夢遊樂園」公益計畫，預計將於12/21平安夜前周末，盛大邀請8000位來自育幼院、偏遠地區、資源匱乏等弱勢孩童，同時擴大邀請身心障礙及罕見疾病團體，免費到六福村主題遊樂園玩，在玩樂中歡度耶誕佳節。
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