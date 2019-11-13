李聖經、IU都在背 GUCCI這咖「1955」包超百搭！
2019-11-13 13:44
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
不曉得大家沒有發現近來開始吹起一波方正外型的復古包款熱潮？類似郵差包、書包的設計，除了容量恰到好處之外，既典雅又隨興的百搭風可說是非常討喜。
GUCCI近期討論度最高的包款首推1955 Horsebit系列，這款包首次曝光於2020早春秀上，源自品牌1955年推出的設計，主打標誌性的「馬銜鍊」元素，除了包身正面的翻蓋固定扣環有馬銜鍊之外，側面與肩背帶銜接的地方也有半截馬銜鍊裝飾，充分傳遞出GUCCI的馬術歷史淵源。
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1955 Horsebit系列共推出肩背包、水桶包與軟質皮革郵差包多種款式，肩背包背帶可調整為肩背或斜背。除了素色皮革、鱷魚皮款之外，還推出經典雙G圖騰帆布搭配皮革滾邊款，讓韓星IU及李聖經、艾兒芬妮等女星都愛不釋手，另也推出以經典藍紅藍天鵝絨面料織帶點綴的藍色限定款。硬挺方正和大小剛剛好的外型，連男生也能背，像大陸當紅男星肖戰就背著這款包看秀。而水桶包則由硬挺圓形底座結合軟的皮革縮口設計，郵差包以金屬扣環與皮革抽繩展現隨興風格。
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