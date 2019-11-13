Hershey's控必吃！酷聖石「巧克金聖誕」雙倍濃郁

2019-11-13 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



秋冬季節吃冰，消費者對於口味的喜好，偏向香醇濃郁。為滿足消費者需求，加上聖誕節、跨年等重大節日即將到來，COLD STONE今年顛覆以往，以「奢華瘋狂聖誕新品」為概念發想，於11/15推出新品「巧克金聖誕」、「聖誕紅寶石」，搶攻台灣60億元的巧克力商機。此外，11/15至11/17一連3天推出「聖誕新品第二杯50元」優惠活動。

COLD STONE費時半年研發新品「巧克金聖誕」，重本加入巧克力界人氣霸主Hershey's好時純天然可可粉，以黃金比例製成濃巧克力冰淇淋為基底，拌入美國經典OREO，放上高貴典雅的紅絲絨海綿蛋糕、點綴金色雪花片，最後淋上誘人的太妃糖醬，在視覺、味蕾宛如藝術品；而「聖誕紅寶石」特別以聖誕樹為創意發想，以粉紅色視覺代表超人氣草莓冰淇淋，拌入綠色視覺代表抹茶冰淇淋，呈現聖誕樹的漸層色澤，拌入如紅寶石般的法國草莓，放上紅絲絨海綿蛋糕，淋上新鮮熬煮草莓醬，顛覆冬季冰品想像。

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