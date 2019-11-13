林志玲南美館婚禮花多少？ 英博物館婚禮場地10萬起

2019-11-13 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱台北即時報導



台灣第一名模林志玲將在國立台南美術館一館辦婚禮，臉書社團「不務正業的博物館吧 The Museum Bar」貼文指出，歐美各國博物館租借場地、舉辦尾牙婚禮等活動已不是新鮮事，不只是名人，喜歡藝文的一般新人都可以享有在博物館舉辦婚禮的權利。

該文指出，近年來強調文青和個人風格的潮流趨勢吹進歐美，博物館婚禮越來越常見，加上各國財政緊縮，博物館文化預算減少，許多補助型計畫改為競爭型，博物館自籌款比例不斷增加，甚至英國部分博物館自籌經費高達7成。因此，租借場地、舉辦婚禮就是博物館行銷兼拓展財源的方式之一。

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該文以四個英國公立博物館作為案例分享：

1. 倫敦自然史博物館 National History Museum

私人場地租借時間一律為閉館後，場地大小、婚禮儀式或宴客的收費也不同。以該館最大能容納450人的藍鯨大廳（Hintze Hall），週末六日婚禮儀式加婚宴的收費為2萬500英鎊起（約台幣82萬元）；最小容納150人的達爾文中心（Darwin Centre and Courtyard）於週末六日婚禮儀式加婚宴的費用為1萬英鎊起（約台幣40萬元），平日收費則高於週末，費用皆包含場地維護、餐飲、場布、燈光及DJ等服務，使用時間為18:00-00:00。

2. V&A博物館 Victoria and Albert Museum

私人場地租借時間為閉館後，使用時間為18:45-23:00左右，依場館大小收費標準不同，婚禮儀式為9000英鎊起（約台幣36萬），婚宴為12000英鎊起（約台幣48萬），包含場地維護、餐飲、場布、燈光及DJ等相關服務。

3. 布里斯托博物館與美術館 Bristol Museum & Art Gallery

私人場地租借時間同樣為每日閉館18:00後，周一至周五的場地費用為2700英鎊起（約台幣10.8萬元），週末六日為3000英鎊起（約台幣12萬元），依熱門節日有所調整。該費用包含場地維護、場布及酒吧設施，但不包含套餐。婚宴套餐成人每人70英鎊起，兒童則為45英鎊起（依菜色價位不同）。

4. 德比博物館群 Derby Museum

主打19世紀歷史建築的德比博物館與美術館，最小的場地可容納50人，閉館後提供私人場地租借，費用（含場地維護、餐飲、場布等）為4000英鎊（約台幣16萬元）；最大的場地為絲織工廠博物館（Derby Silk Mill）可容納150人，僅提供場地租借，無餐飲、場布等相關服務，一日費用（中午12:00-01:00）為2500英鎊（約台幣10萬元）。

以上可以看到各博物館作為婚禮場地不同的做法與收費，不過，博物館所收取的場地費用皆包含了清潔費、場地維護費的項目（延後結束皆會有額外收費）。

該文也說明，雖然博物館為場地管理者和所有者，但據英國各地方規定，博物館若希望提供私人場地租借的收費服務，都必須向當地政府申請，經核可才得辦理。

此外，文中也指出，大部分的博物館都有自己配合的廠商名單如燈光、音響、舞台、外燴、裝潢設計等，這些廠商熟知博物館的電路配置、館內規定以及場地規模，並有基礎的藏品維護概念，都經過博物館於消防安全法規、館舍使用規定等各方面嚴格的認證及核可；因此，私人場地的租借才能確保不會有破壞牆面，或是有影響館內藏品、原先設備的情形。

另外，場地租借和行銷業務也會與博物館人員的工作職掌畫分開來，館內行銷推廣或有關團隊專責私人活動辦理和場地租借，橫向統合及聯繫各廠商，並與顧客協調相關事宜，而非博物館人員身兼多職辦理。

文中說，英國博物館內也都規定不准使用明火（可使用微波爐、烤箱等電器）。最重要的是，在簽署租借場地合約的同時，租借博物館場地的個人或團體會被告知相關博物館場地注意事項，有些博物館會要求先支付一定的押金。

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