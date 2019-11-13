麥當勞也飄南洋風！超夯「泰奶霜淇淋」讓你一秒到泰國
2019-11-13 12:48
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
喜愛推陳出新的麥當勞又有新發現！近期新加坡麥當勞推出限定款「泰奶霜淇淋」、「香蕉巧克力派」等商品，充滿濃厚南洋風味，吸引粉絲搶先嚐鮮。
特色「泰奶霜淇淋」完美重現泰式奶茶風味，綿密口感搭配濃郁奶香味，甜而不膩讓人一口口停不下來；針對想嚐鮮的消費者，全新「泰奶香草綜合口味」是個好選擇，香草特有風味與泰奶結合，在口中迸出新滋味。冰品部分則推出「冰炫風泰奶風味」，以泰奶霜淇淋為基底，撒上 OREO 脆片點綴，霜淇淋濃稠感與富含咬勁的脆片相得益彰，讓人有種置身泰國般錯覺。
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