逛逛概念店 打造自己的Style

2019-11-13 13:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



Champion於台北101購物中心開設全新店舖，凡購買台北101彩虹限定T恤即送彩虹限定帆布袋。 圖／Champion提供 分享 facebook

近來有不少新店新開幕，喜歡逛街的朋友們，又多了些走走逛逛、輕鬆一下的新據點，包括像是全台首家「寬庭餐飲複合概念店Kuan’s Living & Café」落腳高雄的精品百貨，被時尚迷暱稱為「小CK」的CHARLES & KEITH台灣首間街邊店則進駐台北南西商圈。此外，受到運動時尚風潮熱燒影響，美國百年運動品牌Champion和ABC-MART也都有不同的全新店型，分別進駐台北101和西門町商圈。

寬庭複合概念店 美學從臥室向外延伸

全台首家「寬庭餐飲複合概念店Kuan’s Living & Café」。 圖／寬庭提供 分享 facebook

全台首家「寬庭餐飲複合概念店Kuan’s Living & Café」進駐高雄大立百貨A館黃金櫃位，提供包含特色輕食飲品、寢飾搭配諮詢、軟裝陳設規畫，宛如生活美學策展人，多元運用來自世界各地藝術家、設計師、百年工坊的極致之作，透過「五感體驗+實境布置」，結合寬庭獨到品味，將美學專業從臥室延伸至餐桌等日常生活空間。

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高雄大立百貨裡的「寬庭餐飲複合概念店Kuan’s Living & Café」，不僅可以看到寬庭致力於復興歐洲古董蕾絲手工藝，讓博物館蕾絲成為日常家用品，讓中古歐洲時代皇室貴族才能使用的手工蕾絲寢飾，得以進入現代家居生活，使得臥室彷彿穿上高訂禮服般。將近1000公尺寬的門面大氣開闊更是最大亮點，結合現代與Art Nouveau新藝術風格設計，讓人彷彿來到歐洲洋溢復古文藝氣息的典雅咖啡座。

「小CK」街邊店 台灣門市獨家限量包

CHARLES&KEITH的全台首間街邊店進駐南西商圈。 圖／CHARLES & KEITH提供 分享 facebook

「小CK」CHARLES & KEITH的全台首間街邊店，則是進駐南西商圈，開幕之後每到周末店內總是滿滿的人潮，成文青聚集、時髦女孩的購物新據點，全新門市緊鄰中山捷運站4號出口。

店內依各主題分區陳列最新的包款、鞋款，還有一整面的墨鏡牆及飾品展示區。此外，為慶祝南西門市新開幕，CHARLES & KEITH更首度推出台灣門市獨家販售的限量包，選用最受消費者歡迎的方型信封包與菱格紋可背式長夾，並換上粉嫩的Tiffany Blue藍綠色調，既亮眼又實用。

除此之外，南西門市也搶先推出冬季新品的復古學院（Retro Academy）系列，學院風條紋、知性的靛藍色系、對比色塊，以及充滿懷舊感的太妃焦糖、咖啡、鵝黃等大地色系，將經典的學院元素賦予全新活潑時髦的復古文青風格。

GRAND STAGE 街頭塗鴉妝點店面

ABC-MART GRAND STAGE力邀塗鴉藝術家BOUNCE，置入其所創作的特色塗鴉。 圖／ABC-MART提供 分享 facebook

日本知名鞋履通路店鋪品牌ABC-MART旗下最高端新型態店舖「GRAND STAGE」，在今年秋天首度登台，進駐台北西門商圈，與日本原宿、銀座及韓國首爾等潮流指標地區所進駐的高規店鋪相同，三地零時差引領球鞋流行趨勢。

全球ABC-MART GRAND STAGE店舖除了緊扣街頭文化與潮流時尚，為了更在地化，也於各國當地邀請具代表性的塗鴉藝術創作者參與店景裝布。台灣首間店鋪力邀知名塗鴉藝術家BOUNCE攜手，於店中牆面置入依店舖新型態風格所創作的特色塗鴉，大膽表現西門商圈的潮流文化背景。

Champion概念店 台北101彩虹限定短T

Champion於台北101購物中心開設全新店舖，凡購買台北101彩虹限定T恤即送彩虹限定帆布袋。 圖／Champion提供 分享 facebook

今年歡度品牌創立100周年的美國運動時尚品牌Champion，2019年秋天也於台北101購物中心開設全新店舖，在這全新的形象概念店鋪內，除了提供豐富的系列商品和大眾熟悉的各式風格服飾外，未來也將引進店鋪限定和限定合作的商品等。

值得一提的是，擁有百年底蘊的Champion，不僅廣受國內外名人愛戴，連主力購物消費者的年齡層更是橫跨18~48歲。此次，Champion也特別推出台北101彩虹限定短T，且凡購買台北101彩虹限定T恤即送彩虹限定帆布袋。