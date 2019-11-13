為何「丹丹漢堡」不北漂？網友點出2關鍵原因
2019-11-13 11:44
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
被譽為南台灣必吃美食「丹丹漢堡」近期登上熱搜版面，原來是有網友在PTT發文，說自己先前去高雄時，專程品嚐了南部朋友推薦的丹丹漢堡，特色組合餐囊括「漢堡和麵線、羹」，讓他驚呼好好吃！好奇的他發文詢問:「為何丹丹漢堡不在北部開店？」，引發大批網友留言回應。
原Po分享，第一次嘗試丹丹漢堡的他，原本沒有抱著多大信心，畢竟西式漢堡和中式麵線或羹一起吃，可能味道會很奇妙，沒想到試過一次就愛上了，意外的百搭，他更詢問網友「為何丹丹漢堡不在北部開店？應該可以屌打頂呱呱之類的。」
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網友點出2大原因，「不開放加盟」、「南北口味不同」是關鍵。有人說，「北部人可能會嫌太甜吧 還是留給我們南部人」、「算家族企業不隨便開放加盟，最北分店在麻豆」、「丹丹連吳博弈和傅潘達都不開QAQ」、「不是客群，可能年輕一輩的比較常吃」、「我超愛丹丹 拜託來北部」、「聽說是家族事業不收外人加萌」；更有喜歡儀式感的網友說，「不要來！我喜歡去高雄吃丹丹的朝聖感」。
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