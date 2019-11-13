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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

白色夢幻爆表！迪奧耶誕倒數日曆壓軸　香氛＋蠟燭必收

2019-11-13 11:38聯合報 記者劉小川／台北即時報導

白色控們看過來！史上最夢幻的耶誕倒數日曆來了，為家中開啟這一扇扇綴著法式典雅氣息的門扉，迪奧推出壓軸的耶誕倒數日曆，如同來到了法式典雅的氛圍，Dior用香氣點亮居家溫馨氛圍，由迪奧首席調香師François Demachy，打造了一個明亮香氛世界，讓迪奧香氛更貼近我們的歡慶。

迪奧香氛世家（Maison Christian Dior）特別打造的耶誕倒數日曆，外盒以巴黎蒙田大道30號的迪奧旗艦店為靈感，法國超現實藝術家 Vincent Darré特別打造的倒數日曆，內含12款香氛、4款香氛蠟燭、3款潤膚乳霜、2款香氛皂、3款香氛片吊飾，全部24件均是台灣未上市的商品。

12款香氛中，包含清新花香、果香花香、性感花香與東方花香調各12款，7.5ml，滿足女人多變化的心情，想要什麼香味，每天都可以改變，讓人摸不透的性感魅力。

4款香氛蠟燭更是吸睛，蠟體由法國頂級製蠟工坊Perron Rigot所製作而成，再加上每款盛裝的器皿，都來自法國的瓷器重鎮利摩日（Limoges）的工藝瓷，揮灑著藝術琺瑯塗料妝點迪奧經典蒙田灰，也延續高級訂製香水的同名作品，包括夜之琥珀（Ambre Nuit）、蒙田30（30 Montaigne）、橙之花園（Jardin d’Orangers）與地中海無花果（Figue Méditerranée），這樣的點綴，就如同優雅的王宮貴族。

其他商品也都是精選，在普羅旺斯手工製造的香氛皂、潤膚乳霜也包含著高級訂製香氛，有著幸運星、Dior Logo與心型的白色陶瓷香氛片，讓家中與生活都充滿高級香氛。

迪奧的耶誕倒數日曆，全台限量300組，即日起在台北101專櫃、11月25日在Dior線上快閃店開賣，售價15,000元。

迪奧耶誕倒數日曆中，內含香氛蠟燭，絕美現身。圖／迪奧提供
迪奧耶誕倒數日曆中，內含香氛蠟燭，絕美現身。圖／迪奧提供
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迪奧耶誕倒數日曆內含12款香氛、4款香氛蠟燭、3款潤膚乳霜、2款香氛皂、3款香氛...
迪奧耶誕倒數日曆內含12款香氛、4款香氛蠟燭、3款潤膚乳霜、2款香氛皂、3款香氛片吊飾。圖／迪奧提供
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迪奧耶誕倒數日曆內含12款香氛、4款香氛蠟燭、3款潤膚乳霜、2款香氛皂、3款香氛...
迪奧耶誕倒數日曆內含12款香氛、4款香氛蠟燭、3款潤膚乳霜、2款香氛皂、3款香氛片吊飾。圖／迪奧提供
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迪奧耶誕倒數日曆登場，售價15,000元。圖／迪奧提供
迪奧耶誕倒數日曆登場，售價15,000元。圖／迪奧提供
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Dior法國快閃

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