白色夢幻爆表！迪奧耶誕倒數日曆壓軸 香氛＋蠟燭必收

2019-11-13 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



白色控們看過來！史上最夢幻的耶誕倒數日曆來了，為家中開啟這一扇扇綴著法式典雅氣息的門扉，迪奧推出壓軸的耶誕倒數日曆，如同來到了法式典雅的氛圍，Dior用香氣點亮居家溫馨氛圍，由迪奧首席調香師François Demachy，打造了一個明亮香氛世界，讓迪奧香氛更貼近我們的歡慶。

迪奧香氛世家（Maison Christian Dior）特別打造的耶誕倒數日曆，外盒以巴黎蒙田大道30號的迪奧旗艦店為靈感，法國超現實藝術家 Vincent Darré特別打造的倒數日曆，內含12款香氛、4款香氛蠟燭、3款潤膚乳霜、2款香氛皂、3款香氛片吊飾，全部24件均是台灣未上市的商品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

12款香氛中，包含清新花香、果香花香、性感花香與東方花香調各12款，7.5ml，滿足女人多變化的心情，想要什麼香味，每天都可以改變，讓人摸不透的性感魅力。

4款香氛蠟燭更是吸睛，蠟體由法國頂級製蠟工坊Perron Rigot所製作而成，再加上每款盛裝的器皿，都來自法國的瓷器重鎮利摩日（Limoges）的工藝瓷，揮灑著藝術琺瑯塗料妝點迪奧經典蒙田灰，也延續高級訂製香水的同名作品，包括夜之琥珀（Ambre Nuit）、蒙田30（30 Montaigne）、橙之花園（Jardin d’Orangers）與地中海無花果（Figue Méditerranée），這樣的點綴，就如同優雅的王宮貴族。

其他商品也都是精選，在普羅旺斯手工製造的香氛皂、潤膚乳霜也包含著高級訂製香氛，有著幸運星、Dior Logo與心型的白色陶瓷香氛片，讓家中與生活都充滿高級香氛。