3萬人心融化！3歲「阿波舞弟弟」超萌 網友：看好幾次

2019-11-13 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



「阿波舞」是日本代表性的傳統舞蹈之一，許多阿波舞者更是自幼兒時期就開始阿波舞的訓練。致力在台推廣阿波舞的「YOKOSO AWAODORI TAIWAN」粉絲團，近期就分享一名年約3～4歲的小朋友，跟著音樂有模有樣地跳起阿波舞，甚至還會適時地停止動作，可愛的模樣惹超過3萬人點讚，紛紛留言「超可愛！」、「已經融化了！」

小小阿波舞弟弟的動作專業又可愛，吸引超過3萬人點讚。圖／南越谷阿波舞-いなせ連 及 YOKOSO AWAODORI TAIWAN提供 分享 facebook

阿波舞起源自日本德島線，是透過舞者的聲音、手部動作，搭配上三味線、太鼓、鉦鼓等樂器伴奏的盆舞，舞步沒有固定型態。在日本民謠中，就有「跳舞的傻瓜和看跳舞的傻瓜，同樣都是傻瓜，不一起跳舞太吃虧了！」的說法，因此又被暱稱為「傻瓜舞」。經過數百年的流傳，阿波舞已經成為德島縣的代表文化之一，由於舞蹈時的氣氛熱鬧、場面盛大，因此每年於德島所舉行的阿波舞祭十分受到民眾歡迎，也成為吸引上百萬人共同參與的旅遊盛事。

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根據「YOKOSO AWAODORI TAIWAN」粉絲團指出，本次所分享的影片，乃是2013年於草加宿場まつり的活動中所拍攝，表演連隊是來自埼玉南越谷的いなせ連。影片中的小男孩ゆうま君，不斷地隨著音樂節奏跳起阿波舞，不論是手勢、腳步或是眼神，通通都是有模有樣，吸引周圍大批民眾圍觀，尤其當指揮者的鉦聲停止時，小男孩也會停止動作，引起觀眾與舞者的一片掌聲，直呼「卡哇伊～」而許多網友看完後，也以「好可愛」、「超可愛」的留言洗版，甚至還有人表示「我看了好多次」、「孟婆湯根本沒喝吧」

每年德島的阿波舞祭於8月12日～8月15日登場，人氣為日本之最，另外如東京、崎玉、神奈川等地，也都會有相關的阿波舞活動，適合民眾安排一趟祭典文化之旅，感受阿波舞祭的歡樂氣氛。