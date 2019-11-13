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Baby-G打造皮可丘聯名表 精靈寶貝球變成表盒超萌der

2019-11-13 09:40聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

Casio旗下的Baby-G品牌腕表，今年邁入第25周年，因此找來超人氣遊戲寶可夢（Pokémon）合作，打造皮卡丘聯名表款，超萌外觀讓還沒上市，就受到不少消費者詢問，更有網友表示「一定要戴著去看寶可夢遊行呀！」

受到寶可夢迷們關注的任天堂Switch遊戲「寶可夢/劍」在本周11/15(五)正式上市發售，因此The Pokémon Company也在本周首度在信義區舉辦為期三天的「寶可夢遊行」吸引了大批網友關注，也是遊戲迷討論的焦點。不僅如此，Baby-G也來參一咖，為了慶祝品牌問世25周年，以寶可夢圖鑑中第

25號的神奇寶貝也就是皮卡丘當作靈感，將其形象運用在腕表設計上。在黑色的基礎下，因此能看到表帶裝飾著霓虹色調的皮卡丘閃電尾巴符號與寶貝球圖樣，表環上還印製了「0:25」的數字，呼應了編號25及25周年的意象。

此外，這款聯名表的表盤上，也裝飾了遊戲Logo「 Pokémon」，底蓋也帶有雙品牌的鐫刻，同時配戴者只要按下夜光鈕，還會看見皮可丘的2D圖樣，讓人感到驚喜。不過最讓寶可夢迷激賞的則是，Baby-G把這遊戲的招牌元素，紅白配色的精靈寶貝球化作收藏表盒，連包裝紙盒也帶有霓虹色調的皮卡丘閃電尾巴符號與寶貝球圖樣，增加收藏價值，預計11月17日在品牌網站與實體店鋪同時發售。

Baby-G 25周年紀念皮卡丘聯名BGD-560PKC-1腕表，3,800元。...
Baby-G 25周年紀念皮卡丘聯名BGD-560PKC-1腕表，3,800元。圖／Casio提供
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Baby-G與皮卡丘聯名表底蓋也帶有雙品牌的鐫刻。圖／Casio提供
Baby-G與皮卡丘聯名表底蓋也帶有雙品牌的鐫刻。圖／Casio提供
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Baby-G打造皮可丘聯名表 精靈寶貝球變成表盒能不收嗎？圖／Casio提供
Baby-G打造皮可丘聯名表 精靈寶貝球變成表盒能不收嗎？圖／Casio提供
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擁有Baby-G與皮卡丘聯名表的人，只要按下夜光鈕，還會看見皮可丘的2D圖樣，讓...
擁有Baby-G與皮卡丘聯名表的人，只要按下夜光鈕，還會看見皮可丘的2D圖樣，讓人感到驚喜。圖／Casio提供
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Baby-G把紅白配色的精靈寶貝球化作收藏表盒，連包裝紙盒也帶有霓虹色調的皮卡丘...
Baby-G把紅白配色的精靈寶貝球化作收藏表盒，連包裝紙盒也帶有霓虹色調的皮卡丘閃電尾巴符號與寶貝球圖樣，增加收藏價值。圖／Casio提供
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寶可夢品牌

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