Baby-G打造皮可丘聯名表 精靈寶貝球變成表盒超萌der

2019-11-13 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



Casio旗下的Baby-G品牌腕表，今年邁入第25周年，因此找來超人氣遊戲寶可夢（Pokémon）合作，打造皮卡丘聯名表款，超萌外觀讓還沒上市，就受到不少消費者詢問，更有網友表示「一定要戴著去看寶可夢遊行呀！」

受到寶可夢迷們關注的任天堂Switch遊戲「寶可夢/劍」在本周11/15(五)正式上市發售，因此The Pokémon Company也在本周首度在信義區舉辦為期三天的「寶可夢遊行」吸引了大批網友關注，也是遊戲迷討論的焦點。不僅如此，Baby-G也來參一咖，為了慶祝品牌問世25周年，以寶可夢圖鑑中第

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25號的神奇寶貝也就是皮卡丘當作靈感，將其形象運用在腕表設計上。在黑色的基礎下，因此能看到表帶裝飾著霓虹色調的皮卡丘閃電尾巴符號與寶貝球圖樣，表環上還印製了「0:25」的數字，呼應了編號25及25周年的意象。