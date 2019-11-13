周年慶滿額贈門檻最低是「它」 消費滿3,800就送400
2019-11-13 08:53
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
京站時尚廣場今年周年慶恰逢10周年，預計11月20日登場至12月16日，打出全館消費滿3,800元就送400元，號稱全台百貨周年慶滿額贈門檻最低，且回饋率高達21%。
值得一提的是，以往多在農曆春節才會以福袋方式送出的抽名車大獎，京站也將首次在今年的周年慶大方送出，累計消費滿50,000元就可抽TOYOTA汽車。
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此外，由於京站的主力客群年齡層落在18~35歲，京站觀察到年輕消費者喜愛旅遊，對主題式的深度觀光更是嚮往，因此今年周年慶特別推出，當日累計消費滿6000元，即可兌換「搭鐵趁熱」抽獎券乙張，最大獎是瑞士經典鐵道十天九夜雙人自由行，價值25萬，另外還有芬蘭俄羅斯北極十天九夜雙人自由行、九州由布院之森五天四夜雙人自由行…等鐵道之旅。
同時，京站也將祭出10年來史上最狂獨家「美妝保養十周年限定組合」，精選超夯美妝、保養品牌，正貨加多罐小樣，以及「全台獨家15款聯名女鞋」MISS21、TAS等知名品牌，涵蓋2019秋冬必備流行元素，包括：方頭、中性便鞋…等。
而號稱全台日系品牌最齊全的京站，今年周年慶也獨家引進日本知名服飾集團「URBAN RESEARCH」旗下潮牌「DOORS」，其餘品牌還有西區獨家的coen、 KBF、niko and…等，主推針織衫及外套都有8折起優惠。
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