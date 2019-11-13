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SOGO周年慶倒數6天 內衣、化妝品、家電寢飾禮券加碼送

2019-11-13 08:40經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

甩開網購雙11和新光三越的競爭，SOGO今（13）日起展開第二波周年慶優惠，推出號稱比電商更瘋狂的內衣結帳再送消費金額10%SOGO禮券，以及第二波來店禮Samantha Thavasa亮彩熊系列也強勢登場，預期今年周年慶業績可達標。

SOGO表示，今年周年慶在少了新竹站前館一店之下的情形，第一波業績和去年相較仍是持平，首五日又以國際精品、手表、珠寶、運動、床墊、嬰兒用品業績表現佳，都有二位數的高成長，而化妝品、鍋具寢具、家電3C、名品服飾及男女服飾也都優於市場表示，均有小幅成長。

此外，在超市部分，買氣也很旺，成長幅度達12%，買氣夯的單品有：進口水果、生鮮、咖啡、醬油、食用油，還有清潔用品和除濕用品…等居家用品。

同時，有「美妝天后宮」之稱的忠孝SOGO也將在今起展開的第二波周年慶祭出買特惠組再送SOGO禮券300元，家電寢飾滿萬送健康氣炸鍋或SOGO禮券1500元，以及暖冬服飾下殺1.4折起的優惠。

kate spade Cameron Street Small Hayden 原...
kate spade Cameron Street Small Hayden 原價11,900元，特價5,950元（限量10只）。圖／SOGO提供
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金安德森澳洲羊毛雙人冬被原價13,320元， 特價1,880元（限量50組）。 ...
金安德森澳洲羊毛雙人冬被原價13,320元， 特價1,880元（限量50組）。 圖／SOGO提供
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快樂購卡消費滿500元-Samantha Thavasa亮彩熊折傘。 圖／SOG...
快樂購卡消費滿500元-Samantha Thavasa亮彩熊折傘。 圖／SOGO提供
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LANCOME超未來肌因加大天王組價值9,180元，特價4,680元，再加贈30...
LANCOME超未來肌因加大天王組價值9,180元，特價4,680元，再加贈300元SOGO禮券（限量80組）。 圖／SOGO提供
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SOGO周年慶禮券

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