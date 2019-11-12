哈利波特迷必敗！超狂霍格華茲特快車聖誕倒數月曆上市 2019-11-12 20:27
聯合報 記者
徐力剛
/台北即時報導
12月是歡慶耶誕季節，各大品牌接連推出多款聖誕限定倒數日曆，與消費者一同歡慶佳節，其中PRIMARK 推出「霍格華茲特快車聖誕倒數
」最為吸睛，新光三越也不落人後，聯手37家美妝品牌，祭出全新「星空許願倒數日曆」，超高CP值讓粉絲驚呼太划算了！ 月曆
英國大型百貨公司PRIMARK今年以
《哈利波特》為主題，設計全新「哈利波特聖誕倒數月曆」，特殊火車造型外觀十分吸睛，有別傳統倒數月曆，24格設計無附贈禮品，主要是希望贈禮者能發揮創意，選擇自己喜愛小禮品放入，讓收禮者感受到滿滿誠意。 電影 剩餘的活動金幣 枚
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「哈利波特聖誕倒數月曆」以電影中9¾月台為靈感，外觀為舊式英國蒸汽火車造型，搭配黑、紅雙主色，充滿時代記憶感。電影中霍格華滋魔法學校開學前，學生們相繼來到9¾月台搭乘火車，前往學校開始新生活，火車造型的「聖誕倒數月曆」採用木質設計，上方以燙金字樣妝點，低調卻不失質感，除了贈禮用途外，也可作為手飾收納盒使用十分便利。
台灣百貨龍頭新光三越連續第2年推出「星空許願倒數日曆」，24格天天開箱有驚喜，內含4款隱藏版正貨商品，日曆總價值超過9600元，預購價2580元，11月15日上午10時開放預購，新光三越APP限量1300份。此次以黑夜星光為發想，如同向星星許願般，對未來充滿期望，日曆內含4款正貨，分別是「迪奧-超完美持久氣墊粉餅搖滾訂製版」、「ORIGINS Dr. WELL青春無敵健康光潤機能水海外限定版」、「Paul&Joe貓咪護唇膏」及「3INA超印色染唇釉#503」，吸引少女粉絲手刀瘋搶。
「星空許願倒數日曆」11月15日上午10時開放預購。記者徐力剛/攝影 分享 「哈利波特聖誕倒數月曆」外型仿舊式蒸汽火車設計，自用送禮兩相宜。圖/擷自primark.home官方IG 分享
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