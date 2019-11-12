台大風險中心：氣候變遷是長期危機，但我們須立刻行動

2019-11-12 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鐘聖雄 ／即時報導



台大風險社會與政策研究中心主任張國暉指出，能源轉型雖然是「長期」概念，讓許多人誤以為還有時間慢慢來，但其實我們正在面臨「立即」且「不可逆轉」的氣候變遷危機，得花很多時間才能讓環境回復原狀，因此長期能源轉型的真正內涵，其實是「立刻行動」與「長期對抗」。

台大風險中心今日召開「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」記者會與專題演講，會中發表耗時三年製作的長期能源轉型報告，呼籲政府能加速推動綠色能源與減碳措施，以因應氣候變遷帶來的挑戰，和國際社會對於 2030 年減碳 50%、2050 年達成碳中和的要求。

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「氣候不只帶來災難，也帶來新的經濟典範。」台大風險中心總計畫主持人周桂田強調，過去多數人將氣候變遷視為「環境」問題，但國際上對綠能的需求越來越高，低碳市場也越來越大，台灣雖有強盛的電子代工業，但跨國企業如今被要求綠色資本流、綠色生產鏈，會連帶影響國內電子業者對綠能的強勁需求，因此台灣政府應將氣候變遷視為產業轉型的契機，把能源當作產業、經濟、社會轉型的綜合問題，才能迎接未來挑戰。

周桂田認為，台灣製造業長期依賴廉價水、電、土地、勞工、人才，並以此作為對外競爭優勢，長此以往造成產業缺乏研發創新動力，產品缺乏附加價值，低薪問題更造成高階人才外流，這些都是傳統「褐色經濟」的特徵。他呼籲，台灣是時候擺脫高耗能、高耗水、低薪、低附加價值的生產模式，政府也應成立獨立專業，且具稽核全力的專門委員會處理能源與產業轉型問題。

台達電節能顧問王茂榮、綠色和平特聘能源專案主任蔡篤慰、台大風險中心博士後研究員趙家緯，也分別指出，台灣能源轉型的政策規劃，應確保「工業節能」為第一優先。王茂榮指出，工業用電佔全國用電近 6 成，假如可節電 30%，相當於全國省下 17% 耗電，不但可實現非核目標，還可減低高污染燃煤，是成本最小、成效最快的節能措施。

蔡篤慰則以台灣過去 15 年的用電成長數據為例，雖然全國電力總成長約 32%，但光是來自電子製造業的電力需求就佔了16%，整體工業更佔去 24%，民生與商業用電事實上增加很少，如要節能減碳，當然應朝工業部門著手。他認為，工業用電與火力發電成長導致的空汙危機息息相關，相關外部成本卻沒有被估算進去，因此未來如推動綠色能源，絕不能只看發電成本，也要把節省下來的外部成本計算進去。

英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）則強調，雖然許多人認為環保減碳勢必拖累經濟發展，但英國的經驗卻是，1990 年以降，英國減碳幅度高達 43%，GDP卻成長了 70%，證明環保與經濟從來不是零和賽局。