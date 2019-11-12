親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

12強Live／張奕六局燃燒103球未失分 3:0領先韓國

台大風險中心：氣候變遷是長期危機，但我們須立刻行動

2019-11-12 20:11聯合報 記者鐘聖雄／即時報導

台大風險社會與政策研究中心主任張國暉指出，能源轉型雖然是「長期」概念，讓許多人誤以為還有時間慢慢來，但其實我們正在面臨「立即」且「不可逆轉」的氣候變遷危機，得花很多時間才能讓環境回復原狀，因此長期能源轉型的真正內涵，其實是「立刻行動」與「長期對抗」。

台大風險中心今日召開「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」記者會與專題演講，會中發表耗時三年製作的長期能源轉型報告，呼籲政府能加速推動綠色能源與減碳措施，以因應氣候變遷帶來的挑戰，和國際社會對於 2030 年減碳 50%、2050 年達成碳中和的要求。

「氣候不只帶來災難，也帶來新的經濟典範。」台大風險中心總計畫主持人周桂田強調，過去多數人將氣候變遷視為「環境」問題，但國際上對綠能的需求越來越高，低碳市場也越來越大，台灣雖有強盛的電子代工業，但跨國企業如今被要求綠色資本流、綠色生產鏈，會連帶影響國內電子業者對綠能的強勁需求，因此台灣政府應將氣候變遷視為產業轉型的契機，把能源當作產業、經濟、社會轉型的綜合問題，才能迎接未來挑戰。

周桂田認為，台灣製造業長期依賴廉價水、電、土地、勞工、人才，並以此作為對外競爭優勢，長此以往造成產業缺乏研發創新動力，產品缺乏附加價值，低薪問題更造成高階人才外流，這些都是傳統「褐色經濟」的特徵。他呼籲，台灣是時候擺脫高耗能、高耗水、低薪、低附加價值的生產模式，政府也應成立獨立專業，且具稽核全力的專門委員會處理能源與產業轉型問題。

台達電節能顧問王茂榮、綠色和平特聘能源專案主任蔡篤慰、台大風險中心博士後研究員趙家緯，也分別指出，台灣能源轉型的政策規劃，應確保「工業節能」為第一優先。王茂榮指出，工業用電佔全國用電近 6 成，假如可節電 30%，相當於全國省下 17% 耗電，不但可實現非核目標，還可減低高污染燃煤，是成本最小、成效最快的節能措施。

蔡篤慰則以台灣過去 15 年的用電成長數據為例，雖然全國電力總成長約 32%，但光是來自電子製造業的電力需求就佔了16%，整體工業更佔去 24%，民生與商業用電事實上增加很少，如要節能減碳，當然應朝工業部門著手。他認為，工業用電與火力發電成長導致的空汙危機息息相關，相關外部成本卻沒有被估算進去，因此未來如推動綠色能源，絕不能只看發電成本，也要把節省下來的外部成本計算進去。

英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）則強調，雖然許多人認為環保減碳勢必拖累經濟發展，但英國的經驗卻是，1990 年以降，英國減碳幅度高達 43%，GDP卻成長了 70%，證明環保與經濟從來不是零和賽局。

畢騰安指出，英國之所以能達成減碳目標，一方面是他們有獨立而專業的氣候變遷委員會，能督促政府接受建言並立法，二方面是英國工業聯合會（CBI）願意支持減碳政策，政府則協助企業排除發展低碳科技的阻礙，兩者相輔相成共創環保與經濟雙贏。

台大、中研院等多家學術機構過去曾進行調查，發現在確保發電充裕的前提下，願意支付更...
台大、中研院等多家學術機構過去曾進行調查，發現在確保發電充裕的前提下，願意支付更高電價發展能源轉型，但台大風險中心博士後研究員趙家緯指出，台灣電價歷經多次凍漲，目前發電成本高於實質售價，等於每度電都虧錢，不利能源轉型。他呼籲，明年電價至少應漲 6%，多年攤提發電成本，否則壓到 2023 年一次調漲，恐怕得一次漲 20%，影響太大。
分享
周桂田認為，政府除了應成立專責、獨立推動能源轉型委員會，也應該召開召開氣候公民會...
周桂田認為，政府除了應成立專責、獨立推動能源轉型委員會，也應該召開召開氣候公民會議，一方面實踐能源民主，也避免能源轉型路上容易產生的能源貧窮問題。他深信，唯有透過多方對話創造社會共識，否則台灣能源轉型之路不可能走得順暢。
分享
台大風險社會與政策研究中心主任張國暉指出，能源轉型雖然是「長期」概念，讓許多人誤...
台大風險社會與政策研究中心主任張國暉指出，能源轉型雖然是「長期」概念，讓許多人誤以為還有時間慢慢來，但其實我們正在面臨「立即」且「不可逆轉」的氣候變遷危機，得花很多時間才能讓環境回復原狀，因此長期能源轉型的真正內涵，其實是「立刻行動」與「長期對抗」。
分享

減碳氣候變遷

相關新聞

哈利波特迷必敗！超狂霍格華茲特快車聖誕倒數月曆上市

2019-11-12 20:27

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

最美的北極風婚禮珠寶！施華洛世奇打造冬日婚禮配飾

2019-11-12 17:41

雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37

天氣漸涼來萬里吃特色蟹料理 搶購限時市集海產

2019-11-12 14:38

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

調理家電當幫手 賢妻變閒妻

2019-11-12 14:17

泰國超夯乳膠床Lunio登台！網購、旗艦體驗店同步開賣

2019-11-12 14:08

Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32

天貓雙11訂單量、成交額刷新紀錄 5G手機成熱門關鍵字

2019-11-12 13:13

U值媒／日本青森搭纜車賞楓 八甲田山360度滿山紅葉美景

2019-11-12 12:48

RIMOWA再度與Supreme聯手 連內裡都是滿滿的Logo圖案

2019-11-12 12:44

插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40

「創意」與「商業」的連結 「設計乾杯」11月講座已開放報名

2019-11-12 12:35

手作控逛起來！Creema市集「令和限定品」台灣才有

2019-11-12 12:34

蕾哈娜愛慘拎3次街拍 J.LO和巨星女兒也迷Peekaboo包

2019-11-12 12:31

秋冬「鐵鏽色調」大勢來襲！女孩必擦棕紅色唇膏才霸氣

2019-11-12 12:16

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

1991年創業料理回歸！犇極上鐵板燒打造餐桌時光機

2019-11-12 11:34

這可能是女孩們最夢幻的耶誕禮物選擇！

2019-11-12 11:20

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

愛彼表傳承密碼 藏愛

2019-11-12 00:12

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

甲魚、飛魚乾做西餐！蘭餐廳新主廚Nobu Lee尋根台灣味

2019-11-11 19:45

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

U值媒／徹底破壞別人人生，可被原諒？

2019-11-11 18:38

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

台灣在地食材打造「夢幻巧克力」 征服日本人的胃

2019-11-11 17:22

又被燒了！YSL全新星星夾心唇膏新曝光 2020才能買～

2019-11-11 17:10

跟2019說掰掰！「星空許願倒數日曆」11月15日手刀開搶

2019-11-11 16:52

集結文創產品、在地食味、標竿旅宿 實踐「JINHO宜蘭敬好生活」

2019-11-11 15:55

數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘

2019-11-11 15:36

酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起

2019-11-11 15:17

精緻又實用 長榮航Rimowa過夜包搶收藏

2019-11-11 14:40

長榮航機上服務用品 時尚大改款

2019-11-11 14:40

草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波

2019-11-11 13:47

KKday、台北霞海城隍廟單身限定企劃 讓你脫單不是夢

2019-11-11 13:10
看更多

熱門文章

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11

近五年大學畢業生 最好及最難找工作的科系出爐

2019-11-12 11:43

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

今低溫下探15度 明晚變天北部有雨

2019-11-12 04:58

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層

2019-11-12 00:54

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

2019-11-12 09:00

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02

風神颱風生成 明再迎東北季風北台灣轉濕

2019-11-12 15:23

一定要學起來！女人懂得說4句話 保證讓男人無法招架

2019-11-11 21:31

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47

「燒久姬」腺病毒首超流感 疾管署：本月恐現社區流行

2019-11-12 15:43

單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26

每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天　擅用智慧得財

2019-11-12 00:00

【親子之間】鍾鍾／愛的練習題

2019-11-12 06:00

50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32

影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10

死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效

2019-11-12 00:45

溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02

月租188共8萬門將提前完售 台灣之星宣布限量加碼8千門

2019-11-11 21:57

【賞文迴響】小魚媽媽／爭食魚眼的記憶

2019-11-12 06:00

台灣建築獎 2老屋改造並列首獎

2019-11-12 00:54

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

不只腦中風 小腸也會中風

2019-11-11 20:32

過餐忘了吃藥 補吃藥掌握「時間切半」原則

2019-11-12 12:08

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

添加植物碳的食品安全嗎？ 食藥署專家會議結果出爐

2019-11-12 10:48

震驚！中性筆芯「黃色液體」？ 專家突破盲點這樣說

2019-11-12 13:51

流感疫苗延後接種 長輩、慢性病患 快打肺炎鏈球菌疫苗

2019-11-12 01:26

世界肺炎日／疫苗怎麼打？先打PCV 13 再打流感疫苗

2019-11-11 22:25

近日清晨冷 氣象局用「珍珠奶茶」解釋輻射冷卻秒懂

2019-11-12 14:51

嗜睡呼吸喘我怎麼了？ 一張表看感冒、肺炎怎麼分

2019-11-12 01:26

「免費吃1年」烏龍麵！丸龜製麵週年大抽獎 還送炸雞

2019-11-12 16:21

先打肺炎、再打流感疫苗 接種PCV13 提供十年保護力

2019-11-12 01:26

鋼環卡住命根子求醫也GG 消防弟兄電鋸「解套」

2019-11-12 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top