啤酒、羅勒做香腸！台酒29款「酒味年菜」 早鳥79折

2019-11-12 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



隨著年節將近，台酒今年延續過去傳統推出一系列春節年菜料理，本次更有紹興酸菜白肉鍋、花雕醉雞等12款全新商品，其中高人氣的香腸料理，還有「啤酒、羅勒風味紅麴香腸」等新口味，讓民眾有更多選擇，預購價最高79折起。

台酒自2011年首度推出以酒入饌的10款年菜料理，經過多年累積，今年年菜款式已達29項，單品建議售價自350元起。銷售排行榜中，以紹興／高粱紅麴香腸、紹興小山羊羊肉爐、紅麴豬腳等商品最受顧客青睞，其中香腸禮盒在去年就售出4.5萬盒，創造1,800萬元的成績。

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本次新推出的「啤酒風味紅麴香腸」，運用了經典台啤與金牌台啤，讓香腸增添不同的創意；至於「羅勒風味紅麴香腸」，則使用西式料理中的「羅勒」展現多元口味，滿足消費者不同的喜好，均是首度開發的全新香腸口味。另外還有紹興轎篙筍蹄膀、紹興古早味米糕、紹興傳統蘿蔔糕、台酒嚴選海味街系列等新產品。

除了單款販售之外，台酒還設計經典團圓餐、富貴團圓餐、嚴選團圓餐等3款團圓套餐，適合4～5或6～8人共享，售價自2,850元起。其中最頂級的富貴團圓餐，內含有卡赫那拉佛跳牆、嚴選海味街花雕雞飯、花雕里肌排、紅露黑棗雞等多款料理，原價5,550元，早鳥價5,000元，限量1,500套。業者表示，自即日起至11月28日期間，針對年菜推出早鳥預購方案，最大可享79折起的優惠。

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