SOGO周慶倒數6天！買特惠組再送300元、設計師包打對折

2019-11-12 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



台北東區現在人氣最熱的場莫過於SOGO周年慶，周年慶就算已開跑到第六天，各樓層逛街民眾仍然熱度不減。隨著氣溫降低，SOGO台北店於11/13～11/18推出周年慶下半場衝刺，化妝品天后宮忠孝館推出人氣特惠組買就送禮券，最高每組再送300元禮券。復興館設計師品牌包款直接打對折，讓小資女可輕易入手。

SOGO每年周年慶固定只做12天，因折扣下殺夠有感，已成為消費者年度採購必需前往的一站。SOGO總經理汪郭鼎松表示，台北店周年慶平均一天可進帳5、6億，接著第二波因天氣明顯變冷，預期服飾外套、寢具、家用家電等暖冬商品會發市。另外，今年首度與東區商圈合作帶來不錯的雙贏成效，已經有店家主動詢問何時再推第二波合作，也許年底跨年或農曆新年再與商圈一起推出主題活動共榮商圈。

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忠孝館二波再請出美妝人氣王，像是SHISEIDO東京櫃推出精選百優組、LANCOME超未來肌因加大天王組等周年慶必搶組合，折扣下殺4折起，還可獲得SOGO禮券300元。此外，天天加碼早、晚安消費禮，憑當日單筆1,000元以上，即可兌換專櫃保養彩妝。

復興館周年慶精品表現強勁、成長10％，二波推出設計師品牌包款有感下殺，像是LULU GUINNESS 、kate spade等精選設計師品牌包款下殺5折起，讓小資女輕易入手犒賞自己。此外，11/13～11/18於復興館消費滿1,000元，可憑HAPPY GO卡兌換La Colline修護保濕3件組、后拱辰享活膚潤澤3件組、CLARINS保濕旅行2件組等品牌禮。BOBSON刺繡鋪棉外套下殺1.4折，特價只要600元。