耶誕美一波！3INA、RIMMEL、theBalm彩妝新貨快搶買

2019-11-12 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



從耶誕、跨年到農曆春節，需要在眾人之前美美亮相的場合大增，除了挑選適合派對的絕美大勢新色彩妝之外，輕透感與持妝度也務必要考慮。3INA耶誕限量彩妝系列鎖定派對大勢色「落日夕陽」、「栗子奶茶」，金色閃電型彩妝盤更是保證搶眼；RIMMEL倫敦芮魅推出全新8色的極致柔霧緞光唇膏，theBalm則推出囊括眼影、唇頰彩、修容的「口袋裡的玩色彩盤」及一盤8色的「疾速奔馳眼影盤」，讓搶眼派對妝玩出專屬的風情。

3INA耶誕限量彩妝系列中的金色搖滾眼彩盤集結落日夕陽色系、煉瓦磚紅色、酒漬莓果色等10色派對大勢色選，如慕斯般的絲滑綿密質地，用手指輕抹也能輕鬆暈染上色，搭配金色搖滾眼線液、金色搖滾睫毛膏，讓眼妝持久完美；金色搖滾霧唇膏推出＃001微醺莓紫、＃002惹火辣椒、＃003栗子奶茶等3款限量色，另有蜜桃珊瑚色的金色搖滾唇頰蜜。

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RIMMEL倫敦芮魅極致柔霧緞光唇膏擁有輕盈質地，主打色包括豆沙玫瑰色的＃200遇見初戀、高調紅唇的＃550純情熱愛、赤陶紅色調的＃720悠然邂逅、勃根地酒紅色的＃800搖滾女王等。同時RIMMEL倫敦芮魅也推出3色適合亞洲女性的亮采唤顏遮瑕膏，以及6款晶鑽粒子色調的亮采唤顏清透蜜粉餅。