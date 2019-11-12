京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



新店小碧潭站美河市共構商場繼新店IKEA開幕後，位於五樓的京站小碧潭店最新開幕時程出爐，京站時尚廣場總經理柯愫吟表示，京站小碧潭店有4,500坪，當中高達9成是餐飲，其餘為生活雜貨，目前希望12月底可開幕，但還有消防審查、執照核可等程序，到11月底時，開幕時間才會比較明確。

京站小碧潭店有9家主題餐廳，以及超過千坪、有600個座位數的food court集結超過20家餐飲品牌，百貨獨家品牌包括N.Y Bagels旗下品牌N.Y junior、心樸市集有機超市、江記水盆羊肉、心泰泰國菜、金月笈食。另外，京站人氣餐飲品牌包括petit doux微兜、Woosa屋莎鬆餅屋、開飯川食堂，以及京站自營的Simple Zone好感生活選物店都會進駐京站小碧潭店。預計開幕後，除了當地客，更可透過餐飲吸引前往碧潭的遊客造訪。

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