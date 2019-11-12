把壞心情丟掉 Animal Life圓滾滾系列公仔笑容融化你我

2019-11-12 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



身為朝九晚五的上班族，每天待在辦公室時間長達8小時，想為枯燥工作時光找點樂子嗎？Animal Life超療癒小物是個好選擇，Animal Life最新「圓滾滾系列」公仔，有大象、老虎、猴子及河馬4種款式，圓滾滾身軀搭配超開朗笑容，讓人把煩悶心情通通丟到腦後。

全新「圓滾滾系列」公仔這次提供4種超萌款式，加上一個隱藏版公仔，讓粉絲直呼太可愛了。其中「老虎」公仔最為吸睛，接近五五身比例，不僅眨眼更比出YA手勢，堪稱動物界網美，讓人看了秒融化；「大象」公仔舉起長長鼻子，咪咪眼神情搭配上翹象牙，看起來朝氣十足。

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喜愛「猴子」公仔的人，多是被開朗笑容感染，紅通通臉龐與咧嘴大笑神情，雙手叉腰元氣滿滿，彷彿能將壞心情都丟掉般，滿滿療癒感；「河馬」公仔以兩顆大門牙迎客，圓滾滾肚子與呆萌笑容，讓人打從心裡都融化。