把壞心情丟掉 Animal Life圓滾滾系列公仔笑容融化你我
2019-11-12 18:17
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
身為朝九晚五的上班族，每天待在辦公室時間長達8小時，想為枯燥工作時光找點樂子嗎？Animal Life超療癒小物是個好選擇，Animal Life最新「圓滾滾系列」公仔，有大象、老虎、猴子及河馬4種款式，圓滾滾身軀搭配超開朗笑容，讓人把煩悶心情通通丟到腦後。
全新「圓滾滾系列」公仔這次提供4種超萌款式，加上一個隱藏版公仔，讓粉絲直呼太可愛了。其中「老虎」公仔最為吸睛，接近五五身比例，不僅眨眼更比出YA手勢，堪稱動物界網美，讓人看了秒融化；「大象」公仔舉起長長鼻子，咪咪眼神情搭配上翹象牙，看起來朝氣十足。
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喜愛「猴子」公仔的人，多是被開朗笑容感染，紅通通臉龐與咧嘴大笑神情，雙手叉腰元氣滿滿，彷彿能將壞心情都丟掉般，滿滿療癒感；「河馬」公仔以兩顆大門牙迎客，圓滾滾肚子與呆萌笑容，讓人打從心裡都融化。
「圓滾滾系列」公仔預計今年12月在日本上市，售價日幣803元，目前台灣上市時間未定，即日起已開放預購，詳細購買資訊可洽研達 YENDAR粉絲團。
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